Тюменские водители получили 286 млн рублей штрафов. 104 человека посадили

С начала 2019 года в тюменской области вынесено постановлений о штрафах на 286 млн рублей. Около 56% из них были взысканы с автовладельцев.

Около 3 тыс. дел возбуждено в отношении водителей, которые не уплатили штрафы в указанные сроки. Суды постановили взыскать задолженности с нарушителей, ещё 104 человека получили административный арест. Большинство водителей предпочитает оплачивать штрафы в льготный период использую скидку 50% в первые 20 дней. Оперативно узнать о постановлениях можно на сайте госуслуг. В майские праздники тюменские сотрудники ГИБДД ловили по 20 нетрезвых водителей в сутки. Отмечается, что подобная ситуация наблюдается в выходные. В подобные дни автоинспекторы усиливают режим работы и чаще проверяют автомобилистов с помощью алкотестера. Нарушителям выписывается штраф в размере 30 тыс. рублей. Материалы по теме В майские праздники ГИБДД области ловили 20 нетрезвых водителей в день