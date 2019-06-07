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Тюменские водители получили 286 млн рублей штрафов. 104 человека посадили

7 июня 2019, 13:55
Фото: ВКонтакте
С начала 2019 года в тюменской области вынесено постановлений о штрафах на 286 млн рублей. Около 56% из них были взысканы с автовладельцев.

Около 3 тыс. дел возбуждено в отношении водителей, которые не уплатили штрафы в указанные сроки. Суды постановили взыскать задолженности с нарушителей, ещё 104 человека получили административный арест.

Большинство водителей предпочитает оплачивать штрафы в льготный период использую скидку 50% в первые 20 дней. Оперативно узнать о постановлениях можно на сайте госуслуг.

В майские праздники тюменские сотрудники ГИБДД ловили по 20 нетрезвых водителей в сутки. Отмечается, что подобная ситуация наблюдается в выходные. В подобные дни автоинспекторы усиливают режим работы и чаще проверяют автомобилистов с помощью алкотестера. Нарушителям выписывается штраф в размере 30 тыс. рублей.

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#Новости#Штрафы#ГИБДД#Александр Мязин#Общество
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