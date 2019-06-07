«Тюменьэнерго» может сменить название

«Мы должны понимать, какие компании входят в „Россети“, а какие — частные конторы. Это (переименование — прим. ТАСС) — правильная позиция с точки зрения имиджа, и она тянет за собой управляемость, потому что там разные уровни (компаний — прим. ТАСС)», — цитирует ТАСС Сергея Меняйло.