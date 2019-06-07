«Тюменьэнерго» может сменить название

«Тюменьэнерго» сменит название на «Россети Тюмень».
Господин Ливинский пояснил, что изменения связаны с тем, чтобы дочерние компании и их наименования четко ассоциировались с наименованием «Россети». Он добавил, что сроки ребрендинга не определены.
«Мы должны понимать, какие компании входят в „Россети“, а какие — частные конторы. Это (переименование — прим. ТАСС) — правильная позиция с точки зрения имиджа, и она тянет за собой управляемость, потому что там разные уровни (компаний — прим. ТАСС)», — цитирует ТАСС Сергея Меняйло.
ПАО «Россети» управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тысяч подстанций трансформаторной мощностью более 792 тысяч МВА. Численность персонала составляет 220 тысяч человек. У компании 35 «дочек» и зависимых обществ.