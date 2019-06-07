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Хирург из ОКБ №2 оказал помощь 2-летнему ребенку на борту самолета

7 июня 2019, 10:42
Фото: pixabay.com
Врач из тюменской ОКБ №2 помог ребенку, который почувствовал себя плохо на борту самолета. У него резко сузились дыхательные пути, когда воздушный лайнер находился в воздухе.
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Тюмень

Хирург Александр Маринин возвращался на самолете из Анталии в Тюмень. Внезапно 2-летнему малышу стало плохо. Он начал кашлять и задыхаться. Врач сумел прослушать лёгкие и определил у него бронхоспазм. Если данное состояние продолжается долгое время, то это может привести к гибели клеток головного мозга и нарушением работы внутренних органов.

Александр Маринин использовал препараты из аптечки. Важно было успокоить ребенка. Через несколько минут пациент задышал свободнее. Самолет приземлился в Тюмени, а пострадавшего уже ждали медики скорой помощи. Его госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.

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#Новости#Самолет#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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