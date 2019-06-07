Хирург из ОКБ №2 оказал помощь 2-летнему ребенку на борту самолета

Хирург Александр Маринин возвращался на самолете из Анталии в Тюмень. Внезапно 2-летнему малышу стало плохо. Он начал кашлять и задыхаться. Врач сумел прослушать лёгкие и определил у него бронхоспазм. Если данное состояние продолжается долгое время, то это может привести к гибели клеток головного мозга и нарушением работы внутренних органов.
Александр Маринин использовал препараты из аптечки. Важно было успокоить ребенка. Через несколько минут пациент задышал свободнее. Самолет приземлился в Тюмени, а пострадавшего уже ждали медики скорой помощи. Его госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.