Хирург из ОКБ №2 оказал помощь 2-летнему ребенку на борту самолета

Хирург Александр Маринин возвращался на самолете из Анталии в Тюмень. Внезапно 2-летнему малышу стало плохо. Он начал кашлять и задыхаться. Врач сумел прослушать лёгкие и определил у него бронхоспазм. Если данное состояние продолжается долгое время, то это может привести к гибели клеток головного мозга и нарушением работы внутренних органов.