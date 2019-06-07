Акция «Ноль воздействия на окружающую среду» - Норильск остановил заводы

Еще во времена Советского Союза в реку Далдыкан попадали отходы руды из протекающего трубопровода. Тогда никто не прилагал усилий по борьбе с экологическим загрязнением, поэтому и сейчас весной можно увидеть, как река «краснеет». Фотографии этого явления попадают в сеть и вызывают массовые обсуждения.