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Акция «Ноль воздействия на окружающую среду» - Норильск остановил заводы

7 июня 2019, 13:59
Фото: pxhere.com
По всей России проходит акция «Ноль воздействия на окружающую среду», в рамках которой два норильских завода на час остановили работу.

Как пишут «Новые известия», Норильск лидирует в рейтинге самых грязных городов России. Однако городские власти планируют на 75% снизить отрицательное воздействие предприятий на окружающую среду. Для достижения этой цели три года назад был закрыт Никелевый завод.

Еще во времена Советского Союза в реку Далдыкан попадали отходы руды из протекающего трубопровода. Тогда никто не прилагал усилий по борьбе с экологическим загрязнением, поэтому и сейчас весной можно увидеть, как река «краснеет». Фотографии этого явления попадают в сеть и вызывают массовые обсуждения.

В настоящее время на Надеждинском металлургическом заводе меняется пульпопровод, а также происходит очистка территории.

Несмотря на то, что в последние годы «Норникель» потратил более двух миллиардов рублей на замену трубопровода и уборку территории, за один год невозможно навести порядок в окрестностях завода. Чтобы предотвратить утечку и загрязнение местности, руководство предприятия намеревается построить противофильтрационные ограждения.

По словам начальника управления промышленной экологии ЗФ «Норникеля» Галины Велюжинец, в ходе реконструкции «Медного завода» будет изменена схема эвакуации отходящих газов. На реализацию проекта потратят 2,5 миллиарда долларов. Также «Норникель» из года в год вкладывает в экопроекты по 25 миллиардов рублей.

Воздух в Норильске анализируют передвижные лаборатории.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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