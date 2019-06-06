В Тюмени стартует летний фестиваль ГТО

Сборные команды, а также отдельные горожане, смогут попробовать свои силы в беге на короткую и длинную дистанции, в подтягиваниях на перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, в прыжке в длину с места толчком двумя ногами.