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В Тюмени стартует летний фестиваль ГТО

6 июня 2019, 06:34
Фото: Администрация города Тюмени
В воскресенье, 9 июня, на площадке Легкоатлетического манежа в Тюмени в 11 часов начнется летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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Тюмень

Сборные команды, а также отдельные горожане, смогут попробовать свои силы в беге на короткую и длинную дистанции, в подтягиваниях на перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, в прыжке в длину с места толчком двумя ногами.

За день до этого, 8 июня, будут принимать нормативы по метанию мяча, спортивного снаряда, стрельбе из пневматической винтовки, силовым упражнениям, которые можно будет выполнить на базе СДЮСШОР № 2.

Норматив по плаванию на 50 метров можно будет сдать в бассейне «Гагаринский» 4 и 7 июня.

Принять участие в мероприятиях могут не только сборные команды, но и отдельные горожане, которые относятся к III, IV, VI – IX возрастным ступеням.

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