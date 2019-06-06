В Тюмени стартует летний фестиваль ГТО

Сборные команды, а также отдельные горожане, смогут попробовать свои силы в беге на короткую и длинную дистанции, в подтягиваниях на перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, в прыжке в длину с места толчком двумя ногами.
За день до этого, 8 июня, будут принимать нормативы по метанию мяча, спортивного снаряда, стрельбе из пневматической винтовки, силовым упражнениям, которые можно будет выполнить на базе СДЮСШОР № 2.
Норматив по плаванию на 50 метров можно будет сдать в бассейне «Гагаринский» 4 и 7 июня.
Принять участие в мероприятиях могут не только сборные команды, но и отдельные горожане, которые относятся к III, IV, VI – IX возрастным ступеням.