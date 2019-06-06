Тюменских разбойников судят за атаки на ювелирные магазины

Началось все летом 2015 года. Тогда в ювелирный магазин на Малыгина ворвались неизвестные в масках. Они связали охранника и, угрожая продавцу пистолетом, забрали украшения, деньги из кассы, ноутбук и системный блок с записями камер видеонаблюдения. Сумма ущерба составила 6 млн рублей.
Силовики начали отрабатывать этот инцидент. Чуть позже схожие по очерку разбои произошли в Екатеринбурге и Перми.
Тюменские полицейские продолжали работу с коллегами из других регионов. В конечном счете, стражи правопорядка установили и задержали в столице Свердловской области двух исполнителей и организатора этих преступлений.
Также полицейские выяснили, что лидер банды – житель Югры 1976 года рождения, и его ранее уже судили за разбой. Но все равно вернулся за свое.
Магазины подбирали, что в них отсутствовала вооруженная охрана, и был малочисленный персонал.
Фигурант детально изучил режим работы салона, определил, в какое время приходит наименьшее число посетителей, установил, где находятся камеры видеонаблюдения.
Для преступления он привлек двух мужчин, работавших на автомойке. Также организатор достал для них пистолет, маски, сумки и лично привез в Тюмень.
После разбоя в Тюмени свою добычу они сбыли в Екатеринбурге. Они продолжали свою деятельность, пока их не поймали полицейские.
Им грозит тюрьма от 8 до 15 лет.