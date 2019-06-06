nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменских разбойников судят за атаки на ювелирные магазины

6 июня 2019, 06:28
Фото: «Наш город»
В Тюмени перед судом предстанет банда, членов которой подозревают в разбойных нападениях на ювелирные магазины. В пресс-службе областного УМВД пояснили «Нашему городу», что им инкриминируют уголовную статью «Разбой».
Сюжет
Тюмень

Началось все летом 2015 года. Тогда в ювелирный магазин на Малыгина ворвались неизвестные в масках. Они связали охранника и, угрожая продавцу пистолетом, забрали украшения, деньги из кассы, ноутбук и системный блок с записями камер видеонаблюдения. Сумма ущерба составила 6 млн рублей.

Силовики начали отрабатывать этот инцидент. Чуть позже схожие по очерку разбои произошли в Екатеринбурге и Перми.

Тюменские полицейские продолжали работу с коллегами из других регионов. В конечном счете, стражи правопорядка установили и задержали в столице Свердловской области двух исполнителей и организатора этих преступлений.

Также полицейские выяснили, что лидер банды – житель Югры 1976 года рождения, и его ранее уже судили за разбой. Но все равно вернулся за свое.

Магазины подбирали, что в них отсутствовала вооруженная охрана, и был малочисленный персонал.

Фигурант детально изучил режим работы салона, определил, в какое время приходит наименьшее число посетителей, установил, где находятся камеры видеонаблюдения.

Для преступления он привлек двух мужчин, работавших на автомойке. Также организатор достал для них пистолет, маски, сумки и лично привез в Тюмень.

После разбоя в Тюмени свою добычу они сбыли в Екатеринбурге. Они продолжали свою деятельность, пока их не поймали полицейские.

Им грозит тюрьма от 8 до 15 лет.

Материалы по теме
Тюменец, разбивший на парковке 12 машин, выплатит 300 тыс. рублейВ Заводоуковске задержали мужчину, который разбил окна в администрации и военкомате Таксист в Тюмени украл банковскую карту у пассажира
#Новости#Разбой#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25