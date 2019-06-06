Тюменских разбойников судят за атаки на ювелирные магазины

Началось все летом 2015 года. Тогда в ювелирный магазин на Малыгина ворвались неизвестные в масках. Они связали охранника и, угрожая продавцу пистолетом, забрали украшения, деньги из кассы, ноутбук и системный блок с записями камер видеонаблюдения. Сумма ущерба составила 6 млн рублей.