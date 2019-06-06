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Тюменец заплатил 680 тыс. рублей алиментов для выезда в Италию с новой женой

6 июня 2019, 11:32
Фото: pixabay.com
В Тюмени мужчина самостоятельно привез свой автомобиль на штрафстоянку. Он задолжал по алиментам 300 тыс. рублей.
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Тюмень

Сотрудники ФССП региона вручили мужчине требование о наложении ареста на его автомобиль в счёт его долгов перед детьми. Выяснилось, что после развода ответчик сменил работу и не мог регулярно выплачивать алименты. Через некоторое время накопился долг в 300 тыс. рублей и он решил привести на штрафстоянку свою машину в качестве обеспечения долговых обязательств.

Ещё один горожанин заплатил 680 тыс. рублей в качестве алиментов сыну после запрета выезда за границу. Приставы предупредили мужчину, что покидать пределы страны ему запрещено, при этом он решил свозить молодую жену в Италию. Чтобы не нарушать планы он погасил задолженность. Деньги поступили в ФССП Тюменской области и запрет на выезд был снят.

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