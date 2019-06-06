Тюменец заплатил 680 тыс. рублей алиментов для выезда в Италию с новой женой

Сотрудники ФССП региона вручили мужчине требование о наложении ареста на его автомобиль в счёт его долгов перед детьми. Выяснилось, что после развода ответчик сменил работу и не мог регулярно выплачивать алименты. Через некоторое время накопился долг в 300 тыс. рублей и он решил привести на штрафстоянку свою машину в качестве обеспечения долговых обязательств.