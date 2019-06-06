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Ставка 5% годовых по ипотеке от Запсибкомбанка на весь срок

6 июня 2019, 12:42
Фото: Запсибкомбанк
Запсибкомбанк принимает заявки на ипотеку с господдержкой на новых условиях.
Сюжет
Тюмень

Семьи, в которых родился второй или последующий ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, могут оформить ипотеку в Запсибкомбанке под 5% годовых на весь срок кредита. Оформление ипотеки с такой ставкой доступно во всех офисах банка.

Теперь семьи с детьми могут позволить себе квартиру большей площади. При новой ставке 5% – та же долговая нагрузка, что и при покупке меньших квадратов. Рассмотрим на примере семьи, состоящей из 2 взрослых и 3 детей, с совокупным доходом 58 тыс. рублей.

Стандартная ипотека

Семейная ипотека под 5%

Максимальная сумма кредита

2 250 000 рублей

3 440 000 рублей

Возможный тип недвижимости

1-комнатная

3-комнатная

«Поддержка семей с детьми упрощает решение жилищного вопроса. Теперь можно приобрести квартиру большей площади и платить в месяц банку столько же, сколько бы вы платили за квартиру меньшей площади. Если сложить компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям (3 и более детей), которую предоставляет государство, с материнским капиталом, средства которого можно также направлять на погашение ипотеки, получится более 900 тыс. рублей, во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Также напомню, при покупке жилья в ипотеку можно оформить налоговый вычет и со стоимости квартиры, и со стоимости процентов, уплаченных по ипотеке. Итого семья может вернуть «живыми» деньгами с покупки недвижимости до 650 тыс. рублей. Это довольно весомая сумма. Оформить заявку на ипотеку под 5% можно как в офисе, так и на сайте Запсибкомбанка», – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».

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#Новости#Запсибкомбанк#Тюмень#Анна Кушнир#Экономика
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