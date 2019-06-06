Ставка 5% годовых по ипотеке от Запсибкомбанка на весь срок

«Поддержка семей с детьми упрощает решение жилищного вопроса. Теперь можно приобрести квартиру большей площади и платить в месяц банку столько же, сколько бы вы платили за квартиру меньшей площади. Если сложить компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям (3 и более детей), которую предоставляет государство, с материнским капиталом, средства которого можно также направлять на погашение ипотеки, получится более 900 тыс. рублей, во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Также напомню, при покупке жилья в ипотеку можно оформить налоговый вычет и со стоимости квартиры, и со стоимости процентов, уплаченных по ипотеке. Итого семья может вернуть «живыми» деньгами с покупки недвижимости до 650 тыс. рублей. Это довольно весомая сумма. Оформить заявку на ипотеку под 5% можно как в офисе, так и на сайте Запсибкомбанка», – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».