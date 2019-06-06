США выходят на первое место по инвестпроектам в Россию, но нас обгоняет Польша

По данным EY, впервые с 2013 года США заняло первое место по инвестициям в РФ. В стране начали действовать 33 инвестпроекта, в которые вложились американцы, в 2017 году их было 19.

По результатам 2018 года США обогнали по этому показателю Китай. В ТОП-3 оказалась Германия. В значительной степени упала деловая активность Великобритании. В России британские инвесторы разрабатывают 2 новых инвестпроекта. В сравнении со странами Европы Россия занимает 9 место в качестве государства привлекательного для бизнеса. Впереди нас Польша и Турция. Между тем инвесторы отмечают общее снижение деловой активности в ЕС. В значительной степени предпринимателей из других стран привлекают проекты в сфере маркетинга, научных исследований и разработок, IT-технологии и развитие интернета, агропромышленный комплекс и заводы по переработке сельхозпродукции, производство оборудования. Снижение деловой активности отмечается в металлургии, нефтегазовом секторе, фармацевтический сектор производства. В части развития бизнеса вне России, эксперты EY рекомендуют обратить внимание Испанию, Польшу и Ирландию. В данных странах отмечен рост новых инвестпроектов сразу на 30%. Материалы по теме Инвестиции в условиях торговых войн: эксперты расскажут, как вложить накопления