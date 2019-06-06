«Россети» и Адыгея будут сотрудничать в энергетической сфере

Реализация позиций этого соглашения будет направлена на такие изменения в электросетевом комплексе региона, которые приведут его к максимальному уменьшению количества сбоев на электросетевых объектах, избавлению от коммерческих расходов во время транспортирования энергии. В результате преобразований, инфраструктуру электросетей должны будут сделать доступнее. "Новые известия" сообщили, что 5 млрд рублей вложат в крупномасштабные учения работников энергетической отрасли на юге страны и в создание энергетических объектов.