«Россети» и Адыгея будут сотрудничать в энергетической сфере

Реализация позиций этого соглашения будет направлена на такие изменения в электросетевом комплексе региона, которые приведут его к максимальному уменьшению количества сбоев на электросетевых объектах, избавлению от коммерческих расходов во время транспортирования энергии. В результате преобразований, инфраструктуру электросетей должны будут сделать доступнее. "Новые известия" сообщили, что 5 млрд рублей вложат в крупномасштабные учения работников энергетической отрасли на юге страны и в создание энергетических объектов.
Соглашение предусматривает предоставление компании «Россети Кубань» долгосрочного тарифа, который дает возможность сохранять в НВВ те средства, которые будут получены от повышенной эффективности. Республиканские власти намерены содействовать повышению электропотребления в регионе для того, чтобы максимизировать выручку электросетей. Влияние от этих мер скажется и на инвестиционных потоках, которые должны будут направить на совершенствование системы энергетических объектов.
В рамках этого сотрудничества компания «Россети Кубань» выступит в качестве площадки для консолидации электросетей региона, объекты которых на текущий момент находятся во владении либо частных компаний, либо региональных властей. Консолидация этих ресурсов будет означать ощутимое повышение качества работы всей электросетевой системы.
Те договоренности, которых достигли стороны соглашения, говорят об осознании ими значимости позитивных преобразований в электросетях региона. О том, что формирование более продвинутой системы электросетевого комплекса даст возможность потенциалу региона раскрыться в полной мере, сказал генеральный директор компании Павел Ливинский.
Он отметил, что реализация разработанной «Россетями» стратегии «Цифровая трансформация 2030» запустит процесс создания новых предприятий, увеличит производительность сегодняшних производств и сформирует условия для увеличения количества рабочих мест в регионе.