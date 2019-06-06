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Региональные чиновники заверяют в отсутствии недостатка инсулина в аптеках

6 июня 2019, 12:49
Фото: pixabay.com
В Тюменской области отсутствуют дефицит инсулина в аптеках. По данным Департамента здравоохранения региона, потребности первого полугодия в этом препарате полностью перекрыты.

Между тем, в ряде СМИ появилась информация, что в Тюменской области закуплено только 6% годового объема инсулина. Проблемы отмечаются в Амурской, Белгородской, Рязанской, Ярославская области. Наибольший дефицит наблюдается в Республике Тыва.

В 2018 году наш регион закупил 1,6 млн доз препарата. С начала 2019 года поставлено только 141 тыс. доз. Эксперты отмечают, что в регионе ещё может остаться неиспользованный с прошлого года инсулин.

Региональные чиновники настаивают, что в ближайшее время пройдут электронные торги для обеспечения области инсулином до конца 2019 года. Отпуск лекарства по-прежнему осуществляется по рецепту в 90 аптеках бесплатно.

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