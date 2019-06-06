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Посадка деревьев в День защиты детей

6 июня 2019, 12:51
Фото: Запсибкомбанк
1 июня Запсибкомбанк вновь реализовал свою ежегодную волонтерскую инициативу и провел посадку деревьев.
Сюжет
Тюмень

В этом году мероприятие совпало с Днем защиты детей: на Площади борцов революции, где в парковой части высаживали молодые деревья, нашлось дело и для взрослых и для детей.

Взрослые смогли преумножить зеленое богатство Тюмени и посадили 40 молодых яблонь. А дети наслаждались своим праздником, весельем и активно проходили испытания увлекательного квеста, посвященного 220-летию Александра Пушкина.

Посадка давно стала семейным праздником полезного труда, поэтому сотрудники банка приходят с родными, близкими, детьми – кто неравнодушен к будущему родного города.

Мероприятие было организовано совместно с Управой Центрального административного округа, и место для посадки было определено не случайно: специалисты управы выбрали его с учетом дальнейшего благоприятного развития деревьев.

По словам Марины Андреевой, начальника департамента персонала и организационного развития: «Посадка деревьев – одна из старейших и любимых традиций Запсибкомбанка – берет свое начало в 2006 году. С того времени сотрудники посадили 650 деревьев в разных районах города. Эти деревья сейчас радуют своей красотой тюменцев и гостей города. Мы – социально активный банк и всегда принимаем участие в общественной жизни города, понимаем свою экологическую ответственность перед будущими поколениями».

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#Новости#Запсибкомбанк#Тюмень#Анна Кушнир#Экономика
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