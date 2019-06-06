Посадка деревьев в День защиты детей

По словам Марины Андреевой, начальника департамента персонала и организационного развития: «Посадка деревьев – одна из старейших и любимых традиций Запсибкомбанка – берет свое начало в 2006 году. С того времени сотрудники посадили 650 деревьев в разных районах города. Эти деревья сейчас радуют своей красотой тюменцев и гостей города. Мы – социально активный банк и всегда принимаем участие в общественной жизни города, понимаем свою экологическую ответственность перед будущими поколениями».