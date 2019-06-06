Посадка деревьев в День защиты детей

В этом году мероприятие совпало с Днем защиты детей: на Площади борцов революции, где в парковой части высаживали молодые деревья, нашлось дело и для взрослых и для детей.
Взрослые смогли преумножить зеленое богатство Тюмени и посадили 40 молодых яблонь. А дети наслаждались своим праздником, весельем и активно проходили испытания увлекательного квеста, посвященного 220-летию Александра Пушкина.
Посадка давно стала семейным праздником полезного труда, поэтому сотрудники банка приходят с родными, близкими, детьми – кто неравнодушен к будущему родного города.
Мероприятие было организовано совместно с Управой Центрального административного округа, и место для посадки было определено не случайно: специалисты управы выбрали его с учетом дальнейшего благоприятного развития деревьев.
По словам Марины Андреевой, начальника департамента персонала и организационного развития: «Посадка деревьев – одна из старейших и любимых традиций Запсибкомбанка – берет свое начало в 2006 году. С того времени сотрудники посадили 650 деревьев в разных районах города. Эти деревья сейчас радуют своей красотой тюменцев и гостей города. Мы – социально активный банк и всегда принимаем участие в общественной жизни города, понимаем свою экологическую ответственность перед будущими поколениями».