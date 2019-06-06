Минприроды проработает отказ от пластиковой посуды в течение 5-10 лет

Чиновники полагают, что это можно сделать постепенно в течение 5-10 лет. Это позволит улучшить показатели чистоты окружающей среды и снизить количество мусора. Предполагается, что одной из мер в этом направлении станут различные ограничения для производителей и продавцов.
Глава Минприроды отмечает, что в данном случае не идет речи о простом запрете. Это может вызвать массовое закрытие заводов и протесты. Более того, он отметил, что производство такой посуды может быть из других материалов.
Во всём мире отмечается тенденция к замещению пластика в повседневных товарах. В октябре прошлого года Европарламент ограничил производство одноразовой посуды в странах ЕС.