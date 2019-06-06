nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минприроды проработает отказ от пластиковой посуды в течение 5-10 лет

6 июня 2019, 13:07
Фото: pixabay.com
В Минприроды поручили рассчитать возможности постепенного отказа от пластиковой посуды. Отмечается, что изменения будут обговариваться с бизнесом.

Чиновники полагают, что это можно сделать постепенно в течение 5-10 лет. Это позволит улучшить показатели чистоты окружающей среды и снизить количество мусора. Предполагается, что одной из мер в этом направлении станут различные ограничения для производителей и продавцов.

Глава Минприроды отмечает, что в данном случае не идет речи о простом запрете. Это может вызвать массовое закрытие заводов и протесты. Более того, он отметил, что производство такой посуды может быть из других материалов.

Во всём мире отмечается тенденция к замещению пластика в повседневных товарах. В октябре прошлого года Европарламент ограничил производство одноразовой посуды в странах ЕС.

Материалы по теме
Тюменец угрожал ножом жене из-за грязной посуды
#Новости#Мусор#Пластик#Экология#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25