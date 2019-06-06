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Конкурс водительского мастерства среди автоледи пройдет в Тюмени 23 июня

6 июня 2019, 05:38
Фото: pixabay.com
В воскресенье, 23 июня, на автодром «ВОА», расположенном на улице Пермякова, 44 в Тюмени пройдет конкурс водительского мастерства среди автоледи. Мероприятие начнется в 14 часов.
Сюжет
Тюмень

Организаторы приглашают к участию всех желающих. В рамках конкурса девушкам предстоит пройти полосу препятствий. Будут оцениваться время и аккуратность прохождения дистанции. Три победительницы получат призы от партнеров проекта, остальные - сладкие подарки.

Помимо конкурса на автодроме «ВОА» 23 июня пройдут различные мастер-классы, на которых расскажут о том, как избежать конфликтов и предотвратить их, как не устать за рулем, как оказать первую помощь пострадавшим в ДТП.

Организаторы конкурса, обращаясь к будущим участницам, призывают их на собственном примере показать, что девушки соблюдают ПДД и выступают за культуру вождения.

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