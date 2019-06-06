Конкурс водительского мастерства среди автоледи пройдет в Тюмени 23 июня

Организаторы приглашают к участию всех желающих. В рамках конкурса девушкам предстоит пройти полосу препятствий. Будут оцениваться время и аккуратность прохождения дистанции. Три победительницы получат призы от партнеров проекта, остальные - сладкие подарки.
Помимо конкурса на автодроме «ВОА» 23 июня пройдут различные мастер-классы, на которых расскажут о том, как избежать конфликтов и предотвратить их, как не устать за рулем, как оказать первую помощь пострадавшим в ДТП.
Организаторы конкурса, обращаясь к будущим участницам, призывают их на собственном примере показать, что девушки соблюдают ПДД и выступают за культуру вождения.