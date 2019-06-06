Избитую в Тобольске женщину узнал сын. Полиция ищет нападавшего

Инцидент с пострадавшей произошел 27 мая. На помощь женщине пришли очевидцы, которые вызвали скорую помощь и полицию. Неизвестный молодой человек пинал пострадавшую в момент когда она была без сознания и не оказывала сопротивления. Информацию о случившемся можно передать в МО МВД России «Тобольский» по телефону 8 (3456) 25–23–70.