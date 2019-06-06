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Избитую в Тобольске женщину узнал сын. Полиция ищет нападавшего

6 июня 2019, 10:18
Фото: pixabay.com
Стражи правопорядка установили личность женщины, которую избили неизвестные в Тобольске на улице Ремезова. Её смог узнать сын.

Известно, что пострадавшая 1967 года рождения. На данный момент оперативники пытаются найти злоумышленника. Женщина была жестоко избита. Расследование дела продолжается.

Тоболячка находится в больнице. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь, но она пока не приходила в сознание. Был причинён тяжкий вред здоровью и прогнозы медиков пока не утешительные.

Инцидент с пострадавшей произошел 27 мая. На помощь женщине пришли очевидцы, которые вызвали скорую помощь и полицию. Неизвестный молодой человек пинал пострадавшую в момент когда она была без сознания и не оказывала сопротивления. Информацию о случившемся можно передать в МО МВД России «Тобольский» по телефону 8 (3456) 25–23–70.

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