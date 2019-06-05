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Тюменский подросток поджег лес, ущерб будут возмещать родители несовершеннолетнего

5 июня 2019, 06:03
Фото: pixabay.com
Вблизи села Минино Исетского района Тюменской области 5 мая произошел лесной пожар. Площадь возгорания на момент обнаружения составляла 2 гектара.
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Тюмень

На место выезжали ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», ГУ МЧС, которым, совместно с местными жителями удалось ликвидировать возгорание. Площадь пожара на момент его ликвидации составила 13 гектар, на 5 гектарах погибли лесные культуры, ущерб, причиненный государственному лесному фонду, превысил 267 тыс. рублей.

В ходе проверки по факту лесного пожар удалось установить, что лес поджог 13-летний мальчик. В связи с тем, что подросток не достиг возраста уголовной ответственности, дело возбуждать не стали.

Однако его семье все равно придется компенсировать причиненный ущерб. Главный специалист Тюменского межрайонного отдела Тимур Файзуллин направил запрос в полицию о предоставлении информации о родителях мальчика. В ближайшее время им будет предъявлено претензионное письмо с предъявленным ущербом по лесному пожару.

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#Новости#Поджог#Лесные пожары#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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