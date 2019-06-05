Тюменский подросток поджег лес, ущерб будут возмещать родители несовершеннолетнего

Однако его семье все равно придется компенсировать причиненный ущерб. Главный специалист Тюменского межрайонного отдела Тимур Файзуллин направил запрос в полицию о предоставлении информации о родителях мальчика. В ближайшее время им будет предъявлено претензионное письмо с предъявленным ущербом по лесному пожару.