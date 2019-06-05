Рустам Тарико всегда платит свои долги?

Директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков рассказал, что увеличение прибыли банка произошло вследствие сокращения резервов под кредитные убытки (с 10 миллиардов рублей в 2017 году до 600 миллионов рублей в 2018 году), а не из-за того, что улучшилось качество кредитного портфеля и были модернизированы продукты. Об этом сообщает lenta.ru.
По словам управляющего директора «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, прибыль банка объясняется бухгалтерским инжинирингом. Другими словами, показатели операционной деятельности были отрицательными, денежный поток сократился почти на 16 миллиардов рублей, а рост обусловлен необеспеченными наличными кредитами, которые увеличились в пять раз — до 25 миллиардов рублей. Изменения в кредитном портфеле не привели к созданию новых резервов, поэтому чистая прибыль и выросла.
Также нельзя упускать из виду большую концентрацию операций со связанными сторонами. Банк является держателем ценных бумаг Roust Corporation (крупнейший производитель водки в России), итальянского винного дома Gancia и кредитного бюро «Русский стандарт». Хохрин отметил, что такие большие объемы кредитования связанных лиц вызывают настороженность. Интересно, что это самое значительное направление деятельности «Русского стандарта» (после выпуска карт и предоставления потребительских кредитов), по которому выдано займов на сумму 18 миллиардов рублей.
Из-за отсутствия сбалансированности между сроками погашения долгосрочных активов и краткосрочных обязательств у финансовой организации могут возникнуть проблемы с ликвидностью в конце текущего года. Не очень оптимистично обстоят дела и во всей группе, однако проблемы пытаются скрыть.
После публикации отчетности банка по МСФО за 2018 год эксперты увидели достижения компании, которая состоит в группе Roust Corp. Оказывается, алкогольный бизнес Рустама Тарико переживает не лучшие времена. Несмотря на то, что холдинг – крупнейший производитель водки в России, этот бизнес не является прибыльным. При EBITDA в размере 6,5 миллиарда рублей обязательства достигли 94,7 миллиарда рублей. В 2019 году убытки холдинга уже достигли 737 миллиона рублей.
Эксперты сошлись во мнении, что Roust Corp. не сможет перечислить дивиденды своим акционерам. Пару лет назад компания Тарико Russian Standard Ltd., которая зарегистрирована на Бермудах, допустила дефолт по нотам на 545 миллионов долларов. В залоге по нотам - 49% банка «Русский стандарт», однако владельцы этих акций не могут получить ни купоны, ни ценные бумаги финансовой организации, хотя прибыль растет. Эта ситуация не может продолжаться вечно.
Рустама Тарико заявлял, что умеет вести дела с кредиторами. Roust Corp. уже ввел держателей бондов в капитал компании. Ожидается ответный шаг в отношении банка «Русский стандарт».