Рустам Тарико всегда платит свои долги?

Эксперты сошлись во мнении, что Roust Corp. не сможет перечислить дивиденды своим акционерам. Пару лет назад компания Тарико Russian Standard Ltd., которая зарегистрирована на Бермудах, допустила дефолт по нотам на 545 миллионов долларов. В залоге по нотам - 49% банка «Русский стандарт», однако владельцы этих акций не могут получить ни купоны, ни ценные бумаги финансовой организации, хотя прибыль растет. Эта ситуация не может продолжаться вечно.