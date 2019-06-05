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Глава Тюмени лично осмотрел места строительства и ремонта дорог

5 июня 2019, 05:43
Фото: pixabay.com
Глава областной столицы Руслан Кухарук 4 июня лично осмотрел четыре объекта, на которых идут дорожные работы.

Одним из них стала улица Дзержинского, где в настоящее время строят шестиметровую проезжую часть. На участке этой улицы от Ленина до Герцена после завершения работ будет организовано одностороннее движения. Кроме того, для пешеходов будет обустроена дорожка.

Также сейчас идет капитальный ремонт на улице Осипенко. Дорожные рабочие благоустраивают тротуары, расширяют дорогу до нормативного уровня и обустраивают ливневую канализацию на участке от улицы Немцова до улицы Орджоникидзе.

До конца текущего года в микрорайоне Ямальский-2 запланировано строительство 1,6 километров дорог. Помимо этого капитальный ремонт сейчас идет на улице Полевой.

По словам главы областной столицы, в этом году предполагаемый объем дорожных работ превысил 77 километров.

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