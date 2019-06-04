В Тюмени уничтожили более 300 кг яблок из Евросоюза

В складском комплексе «Сибирский на Барабинской» специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО совместно с представителями Тюменской таможни обнаружено более трехсот килограммов яблок. Вся партия была ввезена из Европейского союза. Сопроводительные документы не были предоставлены, на коробках присутствовали следы срыва оригинальной маркировки. Из объяснений владельца следует, что продукция ввезена в Тюменскую область из Республики Казахстан.