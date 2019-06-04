В Тюмени уничтожили более 300 кг яблок из Евросоюза

В складском комплексе «Сибирский на Барабинской» специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО совместно с представителями Тюменской таможни обнаружено более трехсот килограммов яблок. Вся партия была ввезена из Европейского союза. Сопроводительные документы не были предоставлены, на коробках присутствовали следы срыва оригинальной маркировки. Из объяснений владельца следует, что продукция ввезена в Тюменскую область из Республики Казахстан.
Согласно действующему законодательству, запрещенная к ввозу на территорию России продукция уничтожена в присутствии должностных лиц Управления Россельхознадзора и Тюменской таможни на полигоне ТБО.
Россельхознадзор напоминает, что для защиты национальных интересов Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 6 августа 2014 года № 560, запрещается либо ограничивается ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В том случае, если их поставляет страна, принявшая решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических или физических лиц.