Турнир World of Tanks пройдет в Тюмени. Участвовать смогут все желающие

Для турнира будут действовать специальные аккуанты без ограничений. Будет возможно выбрать так по своему желанию. Победители получат 2,5 тыс. единиц игрового золота и другие ценные призы. Предусмотрено множество номинаций. Три самые лучшие команды получат технику от Level Up, футболки, танки 8 уровня и премиум аккуант.