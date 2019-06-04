Турнир World of Tanks пройдет в Тюмени. Участвовать смогут все желающие

Мероприятие пройдет на площадке LEVEL UP, они же являются организаторами турнира. На площадке в Тюмени готовы принять до 350 команд и 2 тыс. зрителей. Все игровые матчи состоятся на персональных компьютерах в течении 10 дней.
Изначально пройдут командные зачёты стандартного боя. Для них пройдет 3 состязания. В зачет попадает лучший опыт лучшего игрока разделенный на число человек во взводе.
Для турнира будут действовать специальные аккуанты без ограничений. Будет возможно выбрать так по своему желанию. Победители получат 2,5 тыс. единиц игрового золота и другие ценные призы. Предусмотрено множество номинаций. Три самые лучшие команды получат технику от Level Up, футболки, танки 8 уровня и премиум аккуант.