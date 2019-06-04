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Тоболячку осудят за участие в наркоторговле

4 июня 2019, 04:27
Фото: pixabay.com
В Тобольске завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы, которую обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте текущего года тоболячка забрала из тайника 26 граммов запрещенных веществ, расфасовала их, после чего спрятала наркотики в несколько тайников в городских микрорайонах. Ее задержали.

Как позже удалось установить следствию, ранее привлекавшаяся к ответственности за употребление наркотических веществ тоболячка, зная о высокой доходности наркоторговли, вступила в преступное сообщество, которое занималось покупкой крупных партий наркотиков и торговлей ими.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц в особо крупном размере». В настоящее время расследование завершено, материалы дела переданы в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.

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#Новости#Тюменская область#Наркоторговля#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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