Тоболячку осудят за участие в наркоторговле

Из материалов уголовного дела следует, что в марте текущего года тоболячка забрала из тайника 26 граммов запрещенных веществ, расфасовала их, после чего спрятала наркотики в несколько тайников в городских микрорайонах. Ее задержали.
Как позже удалось установить следствию, ранее привлекавшаяся к ответственности за употребление наркотических веществ тоболячка, зная о высокой доходности наркоторговли, вступила в преступное сообщество, которое занималось покупкой крупных партий наркотиков и торговлей ими.
В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц в особо крупном размере». В настоящее время расследование завершено, материалы дела переданы в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.