Сильный ветер до 14 м/с и ливни с грозой придут в Тюмень 5 июня

Ночью тюменцев ожидает сильный дождь, днём гроза и ветер до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит + 16 градусов.
«Уралуправтодор» предупреждает водителей, которые в это время будут находиться на федеральных трассах региона о ливнях. За следующие 24 часа может выпасть до 10 мм осадков, а сильный ветер до 18 метров в секунду повысит опасность движения. В данной ситуации рекомендуется соблюдать скоростной режим в зависимости от погодных условий.
Синоптики ожидают наступление жарких дней в Тюменской области ближе к двадцатым числам июня. На этой неделе будут преобладать дожди, пасмурная погода и невысокая температура воздуха.