Сильный ветер до 14 м/с и ливни с грозой придут в Тюмень 5 июня

«Уралуправтодор» предупреждает водителей, которые в это время будут находиться на федеральных трассах региона о ливнях. За следующие 24 часа может выпасть до 10 мм осадков, а сильный ветер до 18 метров в секунду повысит опасность движения. В данной ситуации рекомендуется соблюдать скоростной режим в зависимости от погодных условий.