С тюменцев списывают денежные средства только из-за того, что они двойники должников

В ведомстве пояснили, что подобные случаи происходят не только в Тюменской области, но и по всей России. Такое может быть, если полностью совпадает фамилия, имя, отчество и дата рождения должника с его двойником.
Для того, чтобы подтвердить ошибочную идентификацию, списание средств, а также вернуть их, необходимо лично явиться в 511 кабинет здания Управления по адресу Одесская, д. 84А, к.2 для сверки.
При себе нужно иметь паспорт (копия), СНИЛС (копия) и ИНН (копия), либо документы должны быть заранее прикреплены на сайте Госуслуг.
По словам судебных приставов, при подтверждении ошибочной идентификации двойника как должника, незамедлительно принимаются меры по снятию арестов с имущества и счетов, а также возврат списанных денежных средств.