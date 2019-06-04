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С тюменцев списывают денежные средства только из-за того, что они двойники должников

4 июня 2019, 06:19
Фото: pixabay.com
С начала 2019 года в Тюменской области выявили 48 двойников должников, по словам судебных приставов, с них списывали деньги, однако средства можно вернуть.
Сюжет
Тюмень

В ведомстве пояснили, что подобные случаи происходят не только в Тюменской области, но и по всей России. Такое может быть, если полностью совпадает фамилия, имя, отчество и дата рождения должника с его двойником.

Для того, чтобы подтвердить ошибочную идентификацию, списание средств, а также вернуть их, необходимо лично явиться в 511 кабинет здания Управления по адресу Одесская, д. 84А, к.2 для сверки.

При себе нужно иметь паспорт (копия), СНИЛС (копия) и ИНН (копия), либо документы должны быть заранее прикреплены на сайте Госуслуг.

По словам судебных приставов, при подтверждении ошибочной идентификации двойника как должника, незамедлительно принимаются меры по снятию арестов с имущества и счетов, а также возврат списанных денежных средств.

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#Новости#Тюменская область#Должники#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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