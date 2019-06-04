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Нелегальные гонки в Тюмени закончились аварией с пострадавшим

4 июня 2019, 05:24
Фото: Типичная Тюмень Вконтакте
В Тюмени 3 июня произошло ДТП на улице Республики в районе дома № 156. По словам очевидцев, владельцы двух Audi устроили гонки.
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Тюмень

Об этом они сообщили в тюменских группах в соцсетях, а также рассказали, что в тот вечер одна из машин, которая участвовала в гонке, врезалась в KIA, которую от удара отбросило на опору освещения.

Очевидцы также рассказали, что два автомобиля марки Audi передвигались по городу на бешеной скорости, обгоняя друг друга. Информацию позже прокомментировали в Госавтоинспекции по Тюменской области и пояснили, что Audi после удара отбросило на дорожный знак и бордюр.

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель KIA. Очевидцы аварии остановили проезжающую мимо бригаду скорой помощи, которая госпитализировала мужчину в ОКБ № 2.

По данным департамента здравоохранения по Тюменской области, пострадавший поступил в больницу с легкими травмами.

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