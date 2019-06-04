Имя банкира Горбунцова фигурирует во многих делах о громких заказных убийствах

Лишь в 2011 году правоохранители уличили банкира в подделке банковских векселей и завели на него уголовное дело. Чтобы избежать наказания, Горбунцов спешно сбежал из страны, однако перед этим изъял все средства из своей финансовой организации, которая долгое время использовалась для «отмывания» денег. В Лондоне, где обосновался беглый банкир, на него было совершено покушение. Горбунцов был уверен, что киллера подослал бывший бизнес-партнер Владимир Плахотнюк, который возглавляет Демократическую партию Молдавии. В скором времени «заказчик» был объявлен в розыск. Однако позже сторонам удалось договориться, и банкир снял обвинения. Потом недавние враги объединились против другого молдавского политика Ренато Усатого и Москвы.