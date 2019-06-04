Имя банкира Горбунцова фигурирует во многих делах о громких заказных убийствах

Как пишет издание argumenti.ru, Горбунцов учреждал много компаний, специализация которых была разная: начиная от охранной деятельности и заканчивая строительной сферой. Но успешными оказались финансовые организации. Горбунцов был членом совета директоров «Банка Индустриальный Кредит», «Конверсбанка-Москва», «Интерпрогресса» и других.
Беглый банкир даже попробовал быть меценатом, и не допустил банкротства хоккейного клуба «Спартак». Но позже оказалось, что под прикрытием «благотворительности» и клуба Горбунцов «отмывал» грязные деньги, в результате чего миллиарды долларов были выведены из РФ.
Лишь в 2011 году правоохранители уличили банкира в подделке банковских векселей и завели на него уголовное дело. Чтобы избежать наказания, Горбунцов спешно сбежал из страны, однако перед этим изъял все средства из своей финансовой организации, которая долгое время использовалась для «отмывания» денег. В Лондоне, где обосновался беглый банкир, на него было совершено покушение. Горбунцов был уверен, что киллера подослал бывший бизнес-партнер Владимир Плахотнюк, который возглавляет Демократическую партию Молдавии. В скором времени «заказчик» был объявлен в розыск. Однако позже сторонам удалось договориться, и банкир снял обвинения. Потом недавние враги объединились против другого молдавского политика Ренато Усатого и Москвы.
Имя беглого банкира связано с резонансными уголовными делами, в которых Горбунов оказывается важным свидетелем. В 2018 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который был обвинен в создании преступной группировки и руководстве ею. Выяснилось, что Hermitage Capital сотрудничал с российскими и молдавскими банками, связанными с Горбунцовым.
Беглый банкир каким-то образом причастен к заказному убийству бизнесмена Александра Минеева, поскольку Горбунцов завладел активами покойного.
В свое время правоохранители собирались допросить банкира, потому что он может владеть информацией о заказчиках убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.
Кроме того, Горбунцов – главный свидетель в деле экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, которому в 2016 году были предъявлены обвинения во взяточничестве.
Горбунцову удается успешно уклоняться от заслуженного наказания. Странным образом он оказывается свидетелем всех громких уголовных дел, в особенности тех, где подозрение падает на него. Правоохранители придумали ему прозвище – «серийный свидетель», для которого нет ничего святого – он готов давать показания против друзей и партнеров по бизнесу, лишь бы самому выйти сухим их воды. «Дайте дело, а свидетель-Горбунцов найдется», говорят силовики. Увы, но российская система правосудия нуждается в таких свидетелях. Оперативники шутят: жаль, что Вышинский не был знаком с Горбунцовым. Тогда вместо «признание - царица доказательств» было бы «Горбунцов - царь доказательств».