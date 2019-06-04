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Александр Моор завел англоязычный аккаунт в Facebook

4 июня 2019, 11:05
Фото: Страница Александра Моора в Facebook
Губернатор Тюменской области Александр Моор зарегистрировал аккаунт в Facebook. При этом на страничке главы региона в популярной соцсети все публикации — на английском.

Как сообщили «Нашему городу» в областном правительстве, страница Александра Моора предназначена, в первую очередь, для англоязычной аудитории.

Личный аккаунт губернатора должен стать, по сути, официальным представительством региона для иностранной аудитории. Планируется, что читать его будет интересно жителям других стран, журналистам, туристам и потенциальным инвесторам.

Отмечается, что Моор стал первым российским губернатором, который завел англоязычный аккаунт.

На данный момент 36 глав регионов РФ имеют аккаунты на Facebook. Все аккаунты ведутся на русском языке, ориентированы на аудиторию региона, которым руководит глава.

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