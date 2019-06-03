Жителя Тобольска обвиняют в убийстве во время пьяной ссоры в кафе

Накануне, 2 июня, между посетителями тобольского кафе произошел конфликт. Судя по фотографии ведомства, речь идет о заведении «Две звезды».
Оба участника драки были пьяны. После спора обвиняемый поехал домой за ножом, чтобы отомстить противнику. Когда он вернулся, драка возобновилась.
Обвиняемый нанес 36-летнему противнику два удара в область груди. После чего скрылся с места происшествия, а нож выбросил.
От полученных ранений мужчина скончался в больнице. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.