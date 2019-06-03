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Жителя Тобольска обвиняют в убийстве во время пьяной ссоры в кафе

3 июня 2019, 10:27
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области
В Тобольске следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего горожанина. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, его обвиняют в убийстве.

Накануне, 2 июня, между посетителями тобольского кафе произошел конфликт. Судя по фотографии ведомства, речь идет о заведении «Две звезды».

Оба участника драки были пьяны. После спора обвиняемый поехал домой за ножом, чтобы отомстить противнику. Когда он вернулся, драка возобновилась.

Обвиняемый нанес 36-летнему противнику два удара в область груди. После чего скрылся с места происшествия, а нож выбросил.

От полученных ранений мужчина скончался в больнице. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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