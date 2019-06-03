Жительницу Ишима ударила стаканом по голове девушка из Алтайского края

Из материалов уголовного дела следует, что пострадавшая, находясь в развлекательном центре, познакомилась с подозреваемой. Они начали вместе распивать спиртные напитки. В какой-то момент новые знакомые поругались. Фигурантка уголовного дела взяла стоявший на столе стакан и ударила им новую «подругу» по голове. Пострадавшая обратилась в больницу.