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Жительницу Ишима ударила стаканом по голове девушка из Алтайского края

3 июня 2019, 04:47
Фото: pixabay.com
Девушке из Алтайского края грозит два года колонии за нападение на жительницу Ишима.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что пострадавшая, находясь в развлекательном центре, познакомилась с подозреваемой. Они начали вместе распивать спиртные напитки. В какой-то момент новые знакомые поругались. Фигурантка уголовного дела взяла стоявший на столе стакан и ударила им новую «подругу» по голове. Пострадавшая обратилась в больницу.

Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в полицию. После чего стражи правопорядка возбудили уголовное дело и начали расследование.

Фигурантке уголовного дела за причинение легкого вреда здоровью грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

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