Юных тюменцев научат снимать кино и создавать мультфильмы

В проекте примут участие почти 100 юных тюменцев, известные кинематографисты научат их разрабатывать идею будущего фильма, придумывать сценарий, также они пройдут питчинг и распределятся по кинодолжностям.
Юные тюменцы, желающие развиваться в направлении анимационного кино, на практике познакомятся с его разными видами и техниками, а также создадут в рамках программы свои этюды и короткометражные мультфильмы.
По словам организаторов киношколы, все работы участников проекта будут объединены несколькими темами: дружба, семья, город мечты, талант и творчество, любимое дело.
Первыми работы юных тюменских кинематографистов увидят их родители. Премьерный показ пройдет 14 июня в Гимназии №21, в которой и будет проходить киношкола.
В качестве экспертов проекта выступят известные кинематографисты, среди которых: лауреат кинофестивалей Вадим Гусев, сценарист и режиссер игрового кино Гузель Ильясова, а также Егор Горностаев, Екатерина Кудоярова, Иван Шпулькников и многие другие.
Участие в проекте также примет администрация города Тюмени.