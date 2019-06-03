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Юных тюменцев научат снимать кино и создавать мультфильмы

3 июня 2019, 06:15
Фото: pixabay.com
Сегодня, 3 июня, в Тюмени начала работать летняя киношкола «Ноль Плюс». В рамках проекта детей и подростков научат снимать фильмы и мультфильмы.
Сюжет
Дети

В проекте примут участие почти 100 юных тюменцев, известные кинематографисты научат их разрабатывать идею будущего фильма, придумывать сценарий, также они пройдут питчинг и распределятся по кинодолжностям.

Юные тюменцы, желающие развиваться в направлении анимационного кино, на практике познакомятся с его разными видами и техниками, а также создадут в рамках программы свои этюды и короткометражные мультфильмы.

По словам организаторов киношколы, все работы участников проекта будут объединены несколькими темами: дружба, семья, город мечты, талант и творчество, любимое дело.

Первыми работы юных тюменских кинематографистов увидят их родители. Премьерный показ пройдет 14 июня в Гимназии №21, в которой и будет проходить киношкола.

В качестве экспертов проекта выступят известные кинематографисты, среди которых: лауреат кинофестивалей Вадим Гусев, сценарист и режиссер игрового кино Гузель Ильясова, а также Егор Горностаев, Екатерина Кудоярова, Иван Шпулькников и многие другие.

Участие в проекте также примет администрация города Тюмени.

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