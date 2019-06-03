Вексельберг рассказал о кризисе в жизни после санкций США и знакомстве с Путиным

Вексельберг оценил санкции США как «полный кризис в моей жизни». В частности миллиардер не может приехать в Нью-Йорк и посетить дочь и внука. В апреле против главы корпорации «Ренова» были введены санкции. Его активы были заморожены в США и запрещен въезд. Вексельберг утверждает, что не участвовал в деятельности против Америки. Надзорные органы заинтересовало присутствие Вексельберга на инаугурации Дональда Трампа и его знакомство с Путиным. В конце 2018 года адвокат бизнесмена подал ходатайство об отмене санкций США.