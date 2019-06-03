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Вексельберг рассказал о кризисе в жизни после санкций США и знакомстве с Путиным

3 июня 2019, 13:53
Фото: Википедия
Миллиардер Виктор Вексельберг рассказал о «тотальном кризисе в жизни» из-за санкций США. По данным Forbes, в его активе около $11 млрд.

Подобное интервью он дал впервые после наложения ограничительным мер Вашингтоном. Бизнесмен отметил, что его друзья и знакомые недоумевают по этому поводу - «против тебя не введены европейские санкции. Почему ты беспокоишься?».

Вексельберг оценил санкции США как «полный кризис в моей жизни». В частности миллиардер не может приехать в Нью-Йорк и посетить дочь и внука. В апреле против главы корпорации «Ренова» были введены санкции. Его активы были заморожены в США и запрещен въезд. Вексельберг утверждает, что не участвовал в деятельности против Америки. Надзорные органы заинтересовало присутствие Вексельберга на инаугурации Дональда Трампа и его знакомство с Путиным. В конце 2018 года адвокат бизнесмена подал ходатайство об отмене санкций США.

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#Новости#Миллиардер#Виктор Вексельберг#США#Александр Мязин#Политика
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