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В Тюмени спасли 4-летнего мальчика

3 июня 2019, 10:34
Фото: pixabay.com
Тюменские врачи спасли двух детей 2 июня. Один из них наглотался ноотропных препаратов. А девочка травмировала шею.
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Тюмень

На место ЧП к мальчику прибыла бригада скорой помощи через 7 минут после вызова, в случае с девочкой через 11 минут. Выяснилось, что ребенок нашел упаковку таблеток и проглотил 10 из них. Мальчику сделали промывание желудка и срочно госпитализировали в ОКБ №1. Отмечается, что данные препараты могут вызвать передозировку у ребенка при использовании всего одной таблетки.

Врачи предупреждают, что даже в случае подозрения на то, что ребенок мог проглотить подобные таблетки являются основанием для звонка в скорую помощь.

Серьёзный инцидент произошел с девочкой около 14:00. Во дворе дома она упала на штырь. Прибывшие медики отметили, что травма оказалась поверхностной. Пострадавшую госпитализировали в ОКБ №2.

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