В Тюмени спасли 4-летнего мальчика

На место ЧП к мальчику прибыла бригада скорой помощи через 7 минут после вызова, в случае с девочкой через 11 минут. Выяснилось, что ребенок нашел упаковку таблеток и проглотил 10 из них. Мальчику сделали промывание желудка и срочно госпитализировали в ОКБ №1. Отмечается, что данные препараты могут вызвать передозировку у ребенка при использовании всего одной таблетки.
Врачи предупреждают, что даже в случае подозрения на то, что ребенок мог проглотить подобные таблетки являются основанием для звонка в скорую помощь.
Серьёзный инцидент произошел с девочкой около 14:00. Во дворе дома она упала на штырь. Прибывшие медики отметили, что травма оказалась поверхностной. Пострадавшую госпитализировали в ОКБ №2.