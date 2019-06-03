В Тюмени спасли 4-летнего мальчика

На место ЧП к мальчику прибыла бригада скорой помощи через 7 минут после вызова, в случае с девочкой через 11 минут. Выяснилось, что ребенок нашел упаковку таблеток и проглотил 10 из них. Мальчику сделали промывание желудка и срочно госпитализировали в ОКБ №1. Отмечается, что данные препараты могут вызвать передозировку у ребенка при использовании всего одной таблетки.