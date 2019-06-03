Ситуация с пожарами в Тюменской области нормализовалась

Отмечается, что силы лесопожарной охраны находятся в боевой готовности. Продолжается мониторинг лесов с воздуха. За неполный месяц ликвидировано 107 очагов возгорания. В ближайшую неделю положительная обстановка скорее всего не изменится. В это время в Тюменской области пройдут дожди, а температура воздуха в дневное время составит +16 + 18 градусов.