Ситуация с пожарами в Тюменской области нормализовалась

Отмечается, что силы лесопожарной охраны находятся в боевой готовности. Продолжается мониторинг лесов с воздуха. За неполный месяц ликвидировано 107 очагов возгорания. В ближайшую неделю положительная обстановка скорее всего не изменится. В это время в Тюменской области пройдут дожди, а температура воздуха в дневное время составит +16 + 18 градусов.
В этом году 20 специалистов из региона участвовали в тушении лесных пожаров в Курганской области. Больше всего очагов в УрФО зафиксировано в Челябинской области – 391. В Свердловской потушили 185 лесных пожаров, в Курганской – 191.
На данный момент леса Тюменской области закрыты от посещения. Запрещено разводить костры в необорудованных для этого местах.