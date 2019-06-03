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Ситуация с пожарами в Тюменской области нормализовалась

3 июня 2019, 13:26
Фото: pixabay.com
Сотрудники МЧС Тюменской области сообщают о нормализации пожарной обстановки в регионе. Дожди и снижение общей температуры воздуха повлияли на ситуацию.

Отмечается, что силы лесопожарной охраны находятся в боевой готовности. Продолжается мониторинг лесов с воздуха. За неполный месяц ликвидировано 107 очагов возгорания. В ближайшую неделю положительная обстановка скорее всего не изменится. В это время в Тюменской области пройдут дожди, а температура воздуха в дневное время составит +16 + 18 градусов.

В этом году 20 специалистов из региона участвовали в тушении лесных пожаров в Курганской области. Больше всего очагов в УрФО зафиксировано в Челябинской области – 391. В Свердловской потушили 185 лесных пожаров, в Курганской – 191.

На данный момент леса Тюменской области закрыты от посещения. Запрещено разводить костры в необорудованных для этого местах.

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#Новости#Лес#Пожары#Александр Мязин#Общество
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