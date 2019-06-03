Азербайджанцы и Сбербанк частично запустят Антипинский НПЗ в июле

У азербайджанцев 60% долей «Сокар Энергоресурс» (по цепочке от "дочки" Socar "Сокар Рус"), 40% компании принадлежит Себрбанку. По сообщению РБК, компания приобрела 80% акций Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений в Оренбургской области. Таким образом, акции АНПЗ распределились между азербайджанцами (48%), Сбербанком (32%) и одноклассником президента РФ Владимира Путина Николаем Егоровым (20%).
Ожидается, что в июле завод будет частично запущен. Специалисты отмечают, что такая схема необходима для исключения простоя АНПЗ и для сохранения оборудования в рабочем состоянии.
По схеме процессинга на завод поставляется нефть от её владельца. Она перерабатывается и передаётся ему за плату. В России подобная организация практически не применяется – большинство НПЗ принадлежать крупным нефтедобывающим корпорациям страны.
На заводе работает почти 2 тыс. человек. Более того, АНПЗ является уникальным в плане глубины переработки нефти, которая достигает 98%. Подобных показателей нет на других производствах в России. Для сравнения, на Омском НПЗ этот показатель приближается к 91%. Аналитики ожидают, что в ближайшее время будет найдена оптимальная структура смены собственника Антипинского предприятия.