Азербайджанцы и Сбербанк частично запустят Антипинский НПЗ в июле

На заводе работает почти 2 тыс. человек. Более того, АНПЗ является уникальным в плане глубины переработки нефти, которая достигает 98%. Подобных показателей нет на других производствах в России. Для сравнения, на Омском НПЗ этот показатель приближается к 91%. Аналитики ожидают, что в ближайшее время будет найдена оптимальная структура смены собственника Антипинского предприятия.