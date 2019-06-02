Тюменцы предпочитают жарить шашлыки не на природе, а у себя на балконе

Тюменец, разместивший запись об этом спрашивает участников группы, нормально ли жарить шашлыки на балконе, а также соответствует ли это правилам пожарной безопасности и о том, куда жаловаться на подобных соседей.
Большинство подписчиков паблика поддержали тюменца. Они считают, что жарить шашлыки на балконе многоэтажного дома нельзя. Лучше выехать на природу или купить электрошашлычницу.
Также тюменцу дали советы о том, как решить возникшую проблему. Например, как предложил один из участников группы, можно позвонить в пожарную охрану и сообщить, что из балкона идет дым. В итоге нерадивых соседей оштрафуют, что навсегда отобьет желание готовить шашлыки на балконе.
Впрочем, нашлись и те, кто считает, что жарить шашлыки на балконе, это нормально. Один из участников группы пояснил, что каждый, по его мнению, может делать на своем балконе все что захочет, даже разводить костер.