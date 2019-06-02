Футбольные фанаты и запрещенные в РФ организации готовят массовую провокацию на Шиесе

Сотрудники полиции сняли с поезда «Москва-Воркута» группу футбольных фанатов, по предварительным данным направляющихся в Урдому и на Шиес. Кроме того, на место строительства экотехнопарка едут члены запрещенных в РФ организаций «Нация и Свобода»* и народного ополчения имени Минина и Пожарского*.
Данные организации известны тем, что в их задачи входит роспуск Госдумы, структур ФСБ и МВД, свержение правительства страны, сообщают Новые Известия.
Ранее неизвестные подожгли дом сторонника строительства экотехнопарка, а также здания полиции и почты.
Лидером движения «Народное ополчение имени Минина и Пожарского»* являлся бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, который в 2013 году был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Его освободили в феврале текущего года.
*Организация запрещена в России