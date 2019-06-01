В Тюмени разыскивают женщину. Она вышла погулять и пропала

Муж Александр сообщил, что последний раз женщину видели в районе улиц Федорова и Самарцева, 34. Она была одета в джинсы и кроссовки оранжевого цвета. Волосы светлые, на вид около 40 лет. Собака была в наморднике. Она вышла из дома с 16:00 до 18:00. Мужчина обзвонил её подруг, но у них Натальи не оказалось. Все основные вещи и деньги остались дома. Александр обратился в полицию.