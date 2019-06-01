В Тюмени разыскивают женщину. Она вышла погулять и пропала

Муж Александр сообщил, что последний раз женщину видели в районе улиц Федорова и Самарцева, 34. Она была одета в джинсы и кроссовки оранжевого цвета. Волосы светлые, на вид около 40 лет. Собака была в наморднике. Она вышла из дома с 16:00 до 18:00. Мужчина обзвонил её подруг, но у них Натальи не оказалось. Все основные вещи и деньги остались дома. Александр обратился в полицию.
Если вы видели эту женщину просьба позвонить по телефонам: 8-982-967-3594 или 8-919-951-9772.
В конце мая в Тюмени пропала 18-летняя девушка Вера Тимофеевна. Родные обратились за помощью в полицию и поисковикам «Белая Сова». В течение 3-4 часов после массового распространения информации в местных СМИ и пабликах её удалось найти. Она вернулась домой.