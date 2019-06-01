nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени разыскивают женщину. Она вышла погулять и пропала

1 июня 2019, 09:57
Фото: Вслух.ру
В Тюмени муж разыскивает свою жену, которая вышла погулять с собакой и не вернулась домой. Наталья Невзорова пропала 30 мая.
Сюжет
Тюмень

Муж Александр сообщил, что последний раз женщину видели в районе улиц Федорова и Самарцева, 34. Она была одета в джинсы и кроссовки оранжевого цвета. Волосы светлые, на вид около 40 лет. Собака была в наморднике. Она вышла из дома с 16:00 до 18:00. Мужчина обзвонил её подруг, но у них Натальи не оказалось. Все основные вещи и деньги остались дома. Александр обратился в полицию.

Если вы видели эту женщину просьба позвонить по телефонам: 8-982-967-3594 или 8-919-951-9772.

В конце мая в Тюмени пропала 18-летняя девушка Вера Тимофеевна. Родные обратились за помощью в полицию и поисковикам «Белая Сова». В течение 3-4 часов после массового распространения информации в местных СМИ и пабликах её удалось найти. Она вернулась домой.

Материалы по теме
В Тюмени пропала 18-летняя девушка
#Новости#Розыск#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25