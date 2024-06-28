Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени

«Союзмультфильм» подал ряд исков на тюменских предпринимателей и местные компании. Профиль работы ответчиков совершенно разный — от продажи текстиля до аренды автовышек. Однако объединяет их одно — использование известных мультперсонажей компании. У студии мультипликации практически на каждого оформлен патент, причем на Чебурашку их аж 2, так как однажды героя перерисовывали и обновляли. И по закону использовать Карлсона, пса Шарика, Маугли и других нарисованных героев без согласия студии запрещено.