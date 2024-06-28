Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
«Союзмультфильм» подал ряд исков на тюменских предпринимателей и местные компании. Профиль работы ответчиков совершенно разный — от продажи текстиля до аренды автовышек. Однако объединяет их одно — использование известных мультперсонажей компании. У студии мультипликации практически на каждого оформлен патент, причем на Чебурашку их аж 2, так как однажды героя перерисовывали и обновляли. И по закону использовать Карлсона, пса Шарика, Маугли и других нарисованных героев без согласия студии запрещено.
Однако в Тюмени предприниматели активно использовали котенка по имени Гав и его товарища щенка, Чебурашку, а также Львенка Черепаху, Обезьян и Жирафов. Однако плата за использование персонажа оказалась не так высока — по 10 тысяч за каждого, кроме Чебурашки. Использование последнего стоит уже 50 тысяч рублей.
Примечательно, что в Тюмени известных мультипликационных персонажей используют почти повсеместно, а потому компания, которая зарабатывает преимущественно на реализации лицензий, может неплохо обогатиться за счет тюменских компаний и ИП, которые зачастую вовсе не знают, что на героем мультфильмов у компании есть зарегистрированное право.
В сумме, за июнь компания взыскала с тюменцев около 70 тысяч рублей, однако, как минимум, 3 дела еще находятся на рассмотрении. Как показывает практика, студия мультипликации выигрывает не все дела, часто иск возвращают обратно, если не удается доказать, что зарегистрированный товарный знак использовался другим лицом в коммерческих целях.
Любопытную рокировку пытался произвести индивидуальный предприниматель Константин Чубыкин. Он обратился в Арбитражный суд Тюменской области с иском к ООО «АРТИНВЕСТ» о взыскании задолженности в размере 550 000 рублей. Дело вполне обычное, однако изначально предприниматель просил лишь вернуть долг, однако в ходе исковых уточнений решил заявить о накопившихся за год пени суммой в 2 миллиона рублей.
«Применительно к настоящему спору, уточненные исковые требования заявлены
о взыскании неустойки в размере 2 046 000 ₽, при этом изначальные требования истца
заявлены о взыскании основной задолженности по договору в сумме 550 000 руб», — указано в материалах дела.
Благо предприниматель далек не первый, решивший получить больше денег за счет пени, к тому же заявление подобного ходатайства изменяет предмет исковых требований, что запрещено статьей 49 АПК РФ.
А потому суд отказал в принятии уточнений исковых требований, хотя решение было вынесено в пользу предпринимателя и задолженность по договору об оказании консалтинговых услуг в сумме 550 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 000 рублей ему будут выплачены ответчиком.
В Арбитражный суд пришлось обратиться заместителю прокурора Тюменской области, чтобы отстоять права администрации Аромашевского муниципального района. Ответчиком числилась детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» и предприниматель Косырев С. В.
Прокуратура провела проверку и выявила, что в рамках нацпроекта «Демография» власти района и спортшкола заключили контракт на поставку спортивной формы для летних сельских игр в размере 550 000 рублей. Участникам должны были предоставить костюмы Nordski в количестве 55 штук.
Спортшкола за костюмами обратилась к индивидуальному предпринимателю без проведения конкурса. Тогда как при реализации бюджетных средств, все подобные мероприятия должны быть строго регламентированы и проведены на условиях конкурса, если на то нет иных оснований. А потому выбор предпринимателя в интересах спортшколы считается незаконным.
А потому дети пока останутся без костюмов, ведь суд обязал спортшколу вернуть костюмы предпринимателю, а сам предприниматель должен вернуть деньги, чтобы впредь закупка проводилась на законных основаниях.