Арбитражи мая: молоко против природы, депутат против предпринимателя и богатства НПЗ

Крупная сумма иска может быть вызвана рядом претензий, которые Росприроднадзор и силовые ведомства выдвигали молочной компании ранее. Так ПК «Молоко» поймали на складировании трупов коров в лесу и на местных полях. Последующие проверки показали, что на предприятии также всюду разбросан навоз, отсутствует контейнер для сбора ТБО, а въезд не оборудован дезинфекционными барьерами. Подобные нарушения были выявлены и в прошлом году.