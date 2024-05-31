nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В мае Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел.

Арбитражи мая: молоко против природы, депутат против предпринимателя и богатства НПЗ

31 мая 2024, 04:53
Фото: 1MI
В мае Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел.

В мае Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел

В мае Тюменской области вновь прозвучало «имя» самого крупного налогового должника региона — Антипинского НПЗ. На этот раз известия связаны с распродажей оставшегося имущества на сумму превышающую 3 миллиарда рублей. Также в Арбитражном суде прозвучал крупный производитель молока — в пугающем деле.
Сюжет
Суд

Останки коров на полях?

В мая в Арбитражный суд Тюменской области поступил иск от Росприроднадзора, адресованный производственной компании «Молоко», выпускающего молочную продукцию под брендом «Нижняя Тавда». Сообщалось, что причиной заявления стало нанесение вреда окружающей среде на сумму в 339 миллионов рублей.

К тому же с иском в суд в апреле уже обращался департамент лесного комплекса Тюменской области, их претензия также касалась нанесения вреда окружающей среде, но сумма иска была значительно меньше — 877 тысяч рублей.

Крупная сумма иска может быть вызвана рядом претензий, которые Росприроднадзор и силовые ведомства выдвигали молочной компании ранее. Так ПК «Молоко» поймали на складировании трупов коров в лесу и на местных полях. Последующие проверки показали, что на предприятии также всюду разбросан навоз, отсутствует контейнер для сбора ТБО, а въезд не оборудован дезинфекционными барьерами. Подобные нарушения были выявлены и в прошлом году.

А потому крупная сумма иска может быть связана именно с предыдущими проверками. В частности, самое крупное нарушение — это складирование трупов, которые уже вывезены и утилизированы в установленном законом порядке.

Важно подчеркнуть, что ПК «Молоко» связана с холдингом «Арсиб» — учредителем компании числится ООО «Казанское», которым владеет Мариам Степанян — женщина, занявшая 17 место в рейтинге самых богатых людей Тюменской области. Чистая прибыль ПК «Молоко» в прошлом году составила 125 миллионов рублей, а потому сумма иска более чем в два раза превышает годовой доход компании.

В Тюменской области нашли опасные свалки с трупами животных
Узнать подробнее

Курганский депутат VS тюменская предпринимательница

У депутата из соседней Курганской области Александра Черняка есть свое предприятие «МобиДик», специализирующееся на производстве вездеходов. Еще в 2018 году мужчина заключил с тюменской предпринимательницей Мариной Демочкиной договор аренды. Однако депутат не стал своевременно платить и за 5 лет накопил долг на общую сумму в 68 миллионов рублей.

Тюменке пришлось обращаться в Арбитражный суд Курганской области, чтобы взыскать с должника деньги. Вместе с тем и курганец подал на Демочкину встречный иск. Однако иск депутата был отклонен, а заявление тюменки ушло в производство.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что из общей суммы 29,6 миллионов рублей — это сам долг, а более 39 миллионов рублей — скопившиеся пени.

По итогу рассмотрения, курганский депутат проиграл дело — суд удовлетворил иск тюменки и принял решение о выплате Черняком задолженности в размере 29 695 245 рублей, неустойки в размере 39 154 419 рублей и судебных расходов по оплате госпошлины в размере 200 000 рублей.

Чистая прибыль компании Черняка за прошлый год составляет 9,3 миллиона рублей. Иск Демочкиной — самый крупный за всю историю компании, которая лишь 3 раза выступала ранее в суде ответчиком, причем 2 из этих дел не были проиграны.

В Тюмени строитель не заплатил налогов на 50 миллионов и отделался штрафом
Узнать подробнее

«Распродажа» Антипинского НПЗ

Антипинский НПЗ находится в процессе банкротства еще с 2019 года, однако по сей день эта компания — самый крупный налоговый должник региона. В 2023 году сообщалось, что сумма задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам Тюменской области составляет 45,4 млрд рублей, 55,8% этой суммы — долг Антипинского НПЗ.

А потому арбитражный управляющий выставил на аукцион остатки имущества завода, в список вошли грузовые машины, производственное оборудования, спецсредства для клининга, химикаты и даже двухкомнатная квартира в микрорайоне Тура. Ее планируют отдать с молотка за шесть миллионов рублей.

Но общая сумма товаров, представленный на аукционе, едва ли дотягивает до 3 миллионов рублей, что на фоне долга компании — не такая уж значительная сумма.

Напомним, что в 2021 году Антипинский нефтеперерабатывающий завод приобрела компания «Русьинвест», переименовав его в Тюменский. Бывший владелец компании Дмитрий Мазуров осужден на десять лет заключения за растрату.

Читайте также:
Экс-главу ХМАО Комарову могут вызвать в суд по иску тюменского общественника«По щучьему велению»: мигрант в Тобольске наживался на продаже краснокнижной рыбыВ Тюмени вынесли приговор топ-менеджеру банка, похитившему полмиллиарда рублей
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Арбитражный суд Тюменской области#Арбитражный суд#Арбитраж
Подпишитесь
Почти метр за 10 дней: что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 03:50
Свободное кресло! Кто, как и когда будет выберет нового мэра Тюмени?
Вчера, 12:14
Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня
Сегодня, 01:00
Правда или ложь? Проверьте свои знания и интуицию в тесте об окружающем мире
Сегодня, 05:34
Пора домой! Каким запомнят в Тюмени мэра Руслана Кухарука?
Вчера, 10:00
"