Арбитражи мая: молоко против природы, депутат против предпринимателя и богатства НПЗ

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
В мая в Арбитражный суд Тюменской области поступил иск от Росприроднадзора, адресованный производственной компании «Молоко», выпускающего молочную продукцию под брендом «Нижняя Тавда». Сообщалось, что причиной заявления стало нанесение вреда окружающей среде на сумму в 339 миллионов рублей.
К тому же с иском в суд в апреле уже обращался департамент лесного комплекса Тюменской области, их претензия также касалась нанесения вреда окружающей среде, но сумма иска была значительно меньше — 877 тысяч рублей.
Крупная сумма иска может быть вызвана рядом претензий, которые Росприроднадзор и силовые ведомства выдвигали молочной компании ранее. Так ПК «Молоко» поймали на складировании трупов коров в лесу и на местных полях. Последующие проверки показали, что на предприятии также всюду разбросан навоз, отсутствует контейнер для сбора ТБО, а въезд не оборудован дезинфекционными барьерами. Подобные нарушения были выявлены и в прошлом году.
А потому крупная сумма иска может быть связана именно с предыдущими проверками. В частности, самое крупное нарушение — это складирование трупов, которые уже вывезены и утилизированы в установленном законом порядке.
Важно подчеркнуть, что ПК «Молоко» связана с холдингом «Арсиб» — учредителем компании числится ООО «Казанское», которым владеет Мариам Степанян — женщина, занявшая 17 место в рейтинге самых богатых людей Тюменской области. Чистая прибыль ПК «Молоко» в прошлом году составила 125 миллионов рублей, а потому сумма иска более чем в два раза превышает годовой доход компании.
У депутата из соседней Курганской области Александра Черняка есть свое предприятие «МобиДик», специализирующееся на производстве вездеходов. Еще в 2018 году мужчина заключил с тюменской предпринимательницей Мариной Демочкиной договор аренды. Однако депутат не стал своевременно платить и за 5 лет накопил долг на общую сумму в 68 миллионов рублей.
Тюменке пришлось обращаться в Арбитражный суд Курганской области, чтобы взыскать с должника деньги. Вместе с тем и курганец подал на Демочкину встречный иск. Однако иск депутата был отклонен, а заявление тюменки ушло в производство.
В ходе судебных разбирательств выяснилось, что из общей суммы 29,6 миллионов рублей — это сам долг, а более 39 миллионов рублей — скопившиеся пени.
По итогу рассмотрения, курганский депутат проиграл дело — суд удовлетворил иск тюменки и принял решение о выплате Черняком задолженности в размере 29 695 245 рублей, неустойки в размере 39 154 419 рублей и судебных расходов по оплате госпошлины в размере 200 000 рублей.
Чистая прибыль компании Черняка за прошлый год составляет 9,3 миллиона рублей. Иск Демочкиной — самый крупный за всю историю компании, которая лишь 3 раза выступала ранее в суде ответчиком, причем 2 из этих дел не были проиграны.
Антипинский НПЗ находится в процессе банкротства еще с 2019 года, однако по сей день эта компания — самый крупный налоговый должник региона. В 2023 году сообщалось, что сумма задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам Тюменской области составляет 45,4 млрд рублей, 55,8% этой суммы — долг Антипинского НПЗ.
А потому арбитражный управляющий выставил на аукцион остатки имущества завода, в список вошли грузовые машины, производственное оборудования, спецсредства для клининга, химикаты и даже двухкомнатная квартира в микрорайоне Тура. Ее планируют отдать с молотка за шесть миллионов рублей.
Но общая сумма товаров, представленный на аукционе, едва ли дотягивает до 3 миллионов рублей, что на фоне долга компании — не такая уж значительная сумма.
Напомним, что в 2021 году Антипинский нефтеперерабатывающий завод приобрела компания «Русьинвест», переименовав его в Тюменский. Бывший владелец компании Дмитрий Мазуров осужден на десять лет заключения за растрату.