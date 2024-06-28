Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года

Posted Сегодня, 01:05
Published Сегодня, 01:05
Modified Сегодня, 01:05
Updated Сегодня, 01:05
Ученые лаборатории солнечной астрономии прогнозируют первую магнитную бурю 1 июля. Ее сила будет достигать трех баллов. Начнется геошторм 30 июля и продлится до шести часов вечера 1 июля.
Со 2 по 12 июля геомагнитная обстановка будет испытывать легкие возмущения.
13 июля на Землю обрушится очередная магнитная буря силой 3 балла. Неспокойным магнитное поле будет оставаться в течение нескольких дней. Лишь вечером 16 июля буря прекратится, но будут наблюдаться легкие возмущения.
В течение двух дней, 17 и 18 июля, магнитное поле будет оставаться слабо возмущенным.
19 июля вечером начнется новый геошторм, который продлится до вечера 20 июля.
С 21 по 31 июля геомагнитное поле Земли будет оставаться спокойным. Слабые возмущения ожидаются лишь 27 и 28 июля.
В период магнитных бурь у пожилых людей, людей, страдающих сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями могут наблюдаться ухудшение настроения, упадок сил, депрессии, нарушения сна, скачки артериального давления, головные боли.
Поэтому следует заранее готовить организм к геоштормам. В частности, в преддверии магнитной бури не переутомляться, проводить не менее часа в день на свежем воздухе, ограничить употребление алкоголя, курения. Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.
Также следует больше отдыхать, гулять, придерживаться здорового образа жизни, а также сохранять спокойствие, избегать стрессов и не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.