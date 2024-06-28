Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года

Поэтому следует заранее готовить организм к геоштормам. В частности, в преддверии магнитной бури не переутомляться, проводить не менее часа в день на свежем воздухе, ограничить употребление алкоголя, курения. Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.