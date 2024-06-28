nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 01:05

Published Сегодня, 01:05

Modified Сегодня, 01:05

Updated Сегодня, 01:05

Для тюменцев составили график магнитных бурь на июль 2024 года

Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года

28 июня 2024, 01:05
Фото: 1MI

Для тюменцев составили график магнитных бурь на июль 2024 года

В июле жителей Тюменской области ожидают три мощных геошторма. Их спровоцируют вспышки на Солнце. Особенно тяжело этот период перенесут люди, страдающие хроническими заболеваниями.

График магнитных бурь на июль 2024 года

Ученые лаборатории солнечной астрономии прогнозируют первую магнитную бурю 1 июля. Ее сила будет достигать трех баллов. Начнется геошторм 30 июля и продлится до шести часов вечера 1 июля.

Со 2 по 12 июля геомагнитная обстановка будет испытывать легкие возмущения.

13 июля на Землю обрушится очередная магнитная буря силой 3 балла. Неспокойным магнитное поле будет оставаться в течение нескольких дней. Лишь вечером 16 июля буря прекратится, но будут наблюдаться легкие возмущения.

В течение двух дней, 17 и 18 июля, магнитное поле будет оставаться слабо возмущенным.

19 июля вечером начнется новый геошторм, который продлится до вечера 20 июля.

С 21 по 31 июля геомагнитное поле Земли будет оставаться спокойным. Слабые возмущения ожидаются лишь 27 и 28 июля.

Фото: 1MI

Что можно и нельзя делать во время магнитных бурь

В период магнитных бурь у пожилых людей, людей, страдающих сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями могут наблюдаться ухудшение настроения, упадок сил, депрессии, нарушения сна, скачки артериального давления, головные боли.

Поэтому следует заранее готовить организм к геоштормам. В частности, в преддверии магнитной бури не переутомляться, проводить не менее часа в день на свежем воздухе, ограничить употребление алкоголя, курения. Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.

Также следует больше отдыхать, гулять, придерживаться здорового образа жизни, а также сохранять спокойствие, избегать стрессов и не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.

Читайте также:
Качество новостроек в Тюмени страдает из-за работы неквалифицированных мигрантовС арестованного тюменского депутата досрочно сняли полномочияНовоизбранный глава Тюмени Максим Афанасьев планирует вырубить тополя в городе
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Магнитные бури#Магнитная буря
Подпишитесь
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Вчера, 06:16
ТОП-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
Вчера, 07:21
Два новых ресторана откроют в Тюмени
Вчера, 05:02
Регион вымирает? В Тюменской области стали чаще разводиться и не рожать детей
Вчера, 08:26
Понаехали из Тюмени: где в Москве выгоднее снять квартиру с ремонтом?
Вчера, 11:25
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в июле 2024 года
Вчера, 08:29