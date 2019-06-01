До 155 тыс. звонков на телефон 112 в Тюменской области - ложные

Система 112 заработала в Тюменской области в штатном режиме с января. Ранее проводился тестовый режим. Вызов всё равно пройдёт даже если в мобильном отсутствует СИМ-карта или имеется отрицательный баланс. Максимальное время ожидания составляет 20 секунд. В течение 75 секунд передаются все нужные данные о происшествии.