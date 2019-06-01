До 155 тыс. звонков на телефон 112 в Тюменской области - ложные

Специалисты отмечают, что количество подобных вызовов достигает 155 тыс. Это осложняет работу операторов. В большинстве случаев люди, услышав голосовое меню экстренных служб кладут трубку. Ложные звонки занимают время операторов в тот момент, когда другим необходима помощь.
При ошибке набора номера рекомендуется дождаться ответа оператора и сообщить, что ошиблись номером.
Система 112 заработала в Тюменской области в штатном режиме с января. Ранее проводился тестовый режим. Вызов всё равно пройдёт даже если в мобильном отсутствует СИМ-карта или имеется отрицательный баланс. Максимальное время ожидания составляет 20 секунд. В течение 75 секунд передаются все нужные данные о происшествии.