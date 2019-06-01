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До 155 тыс. звонков на телефон 112 в Тюменской области - ложные

1 июня 2019, 08:03
Фото: pixabay.com
В Тюменской области с начала года зафиксировано 337 тыс. различных вызовов по телефону 112. Из них 46% являются ложными.

Специалисты отмечают, что количество подобных вызовов достигает 155 тыс. Это осложняет работу операторов. В большинстве случаев люди, услышав голосовое меню экстренных служб кладут трубку. Ложные звонки занимают время операторов в тот момент, когда другим необходима помощь.

При ошибке набора номера рекомендуется дождаться ответа оператора и сообщить, что ошиблись номером.

Система 112 заработала в Тюменской области в штатном режиме с января. Ранее проводился тестовый режим. Вызов всё равно пройдёт даже если в мобильном отсутствует СИМ-карта или имеется отрицательный баланс. Максимальное время ожидания составляет 20 секунд. В течение 75 секунд передаются все нужные данные о происшествии.

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#Новости#Диспетчерские Службы#Операторы связи#Александр Мязин#Общество
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