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Для полицейских построят 71 квартиру на улице Чайковского в Тюмени

1 июня 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени планируется строительство жилого дома на десятки квартир для сотрудников МВД. Цена контракта составит 217 млн рублей.
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Тюмень

Необходимое финансирование будет выделено из федерального бюджета. Предполагается, что новое здание появится на улице Чайковского, 46. По проекту дом будет 9-ти этажным. Рядом расположены улицы Новогодняя и Шишкова.

Для работников правоохранительных органов будет выделено 71 квартира, их себестоимость примерно 3 млн рублей за каждую. Многоквартирный дом станет временным местом проживания для полицейских и членов их семей.

Подрядная организация, которую выберут на аукционе, должна будет закончить работы до 1 сентября 2022 года. Все желающие могут подать официальную заявку до 24 июня.

Около 2,6 тыс. человек в Тюменской области улучшили жилищные условия в 2018 году за счет различных бюджетных программ. В 2019 планируется увеличить ввод жилья на 17%.

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#Новости#Квартиры#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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