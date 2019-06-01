Для полицейских построят 71 квартиру на улице Чайковского в Тюмени

Необходимое финансирование будет выделено из федерального бюджета. Предполагается, что новое здание появится на улице Чайковского, 46. По проекту дом будет 9-ти этажным. Рядом расположены улицы Новогодняя и Шишкова.
Для работников правоохранительных органов будет выделено 71 квартира, их себестоимость примерно 3 млн рублей за каждую. Многоквартирный дом станет временным местом проживания для полицейских и членов их семей.
Подрядная организация, которую выберут на аукционе, должна будет закончить работы до 1 сентября 2022 года. Все желающие могут подать официальную заявку до 24 июня.
Около 2,6 тыс. человек в Тюменской области улучшили жилищные условия в 2018 году за счет различных бюджетных программ. В 2019 планируется увеличить ввод жилья на 17%.