Тюменская область занимает 46 место из 85 в части криминогенности

Тюменская область заняла лишь 46 место из 85.
Специалисты отмечают, что высокие доходы и низкие показатели по безработице в данных регионах снижают количество криминальных проблем.
В рейтинге благополучных по уровню преступности регионов вошли Чукотка и Белгородская область.
Неблагоприятная ситуация с общим уровнем преступности фиксируется в республиках Северного Кавказа, Свердловской и Челябинской области. Здесь отмечается рост различных мошеннических схем и преступлений с применением насилия.
В институте отмечают, что в дальнейшем изменения в рейтинге позволят обобщить данные о криминале в РФ и прогнозировать количество тех или иных преступлений в регионах.