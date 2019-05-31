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Тюменская область занимает 46 место из 85 в части криминогенности

31 мая 2019, 11:44
Фото: pixabay.com
Институт региональных проблем отметил хорошую криминогенную обстановку на Ямале и в ХМАО. Данные регионы вошли в ТОП-5 рейтинга криминогенности.

Тюменская область заняла лишь 46 место из 85.

Специалисты отмечают, что высокие доходы и низкие показатели по безработице в данных регионах снижают количество криминальных проблем.

В рейтинге благополучных по уровню преступности регионов вошли Чукотка и Белгородская область.

Неблагоприятная ситуация с общим уровнем преступности фиксируется в республиках Северного Кавказа, Свердловской и Челябинской области. Здесь отмечается рост различных мошеннических схем и преступлений с применением насилия.

В институте отмечают, что в дальнейшем изменения в рейтинге позволят обобщить данные о криминале в РФ и прогнозировать количество тех или иных преступлений в регионах.

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#Новости#Криминал#Тюменская область#Александр Мязин#Общество
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