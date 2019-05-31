По телевизору больше не говорят о Сирии. Там ситуация может накалиться

Сирию покидает Иран. Нефтяные санкции смещают политические интересы одного из союзников на внутренние проблемы. С другой стороны – Турция. Ряд иностранных СМИ сообщили, что из этого региона идёт снабжение боевиков оружием, техникой и провизией. Более того, начинают звучать предостережения, что в определенное время авиабаза Хмеймим может быть атакована. На данный момент боевые самолеты ВКС – это козырь Асада, но он единственный.