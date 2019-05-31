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По телевизору больше не говорят о Сирии. Там ситуация может накалиться

31 мая 2019, 13:24
Фото: pixabay.com
На российских телеканалах больше стараются не говорить о военных операциях в Сирии. Закончились «парадные отчеты» и репортажи «с авиабазы Хмеймим».

Между тем подобная ситуация выглядит странно. По данным «Новых извести», самолеты ВКС РФ по-прежнему выполняют боевые вылеты в данном регионе, но мир в Сирии до сих пор не настал. Большая часть сил боевиков в этой стране «потрёпаны», но окончательно не вытеснены и совершают вылазки в городах.

По всей видимости, у Минобороны просто нет хороших новостей о победах над террористами.

Сирию покидает Иран. Нефтяные санкции смещают политические интересы одного из союзников на внутренние проблемы. С другой стороны – Турция. Ряд иностранных СМИ сообщили, что из этого региона идёт снабжение боевиков оружием, техникой и провизией. Более того, начинают звучать предостережения, что в определенное время авиабаза Хмеймим может быть атакована. На данный момент боевые самолеты ВКС – это козырь Асада, но он единственный.

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#Новости#Минобороны#Россия#Сирия#Александр Мязин#Политика
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