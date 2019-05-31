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Нефть обрушилась 15% за 10 дней. Рубль и рынок акций в РФ падают

31 мая 2019, 11:23
Фото: pixabay.com
За последние 10 дней цена на нефть марки Brent снизилась почти на 10$ до 64.40$ за баррель. Ситуация на нефтяном рынке давит на курс рубля, российский и международный рынок акций.

На данный момент рубль подешевел к доллару до 65,40 рублей. На российской фондовой бирже отмечается падение стоимости акций Роснефти, Сбербанка, ВТБ, Сургутнефтегаза. Между тем большинство крупнейших компаний России показывают серьёзный рост прибыли за 1 квартал 2019 года. Отмечено снижение японской биржи Nikkei на 1,6% и китайских акций.

Рекордных значений по стоимости достигли Золото ($1301 за унцию) и Биткоин достигнув отметки в $ 9 тыс.

На международном рынке отмечается напряжение в торговых отношениях между крупнейшими странами мира по уровню ВВП – США и Китая. Эксперты полагают, что торговая война может навредить всей мировой экономике.

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#Новости#Нефть#Экономика#Рубль#Александр Мязин
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