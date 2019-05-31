Нефть обрушилась 15% за 10 дней. Рубль и рынок акций в РФ падают

На данный момент рубль подешевел к доллару до 65,40 рублей. На российской фондовой бирже отмечается падение стоимости акций Роснефти, Сбербанка, ВТБ, Сургутнефтегаза. Между тем большинство крупнейших компаний России показывают серьёзный рост прибыли за 1 квартал 2019 года. Отмечено снижение японской биржи Nikkei на 1,6% и китайских акций.