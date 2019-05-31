Мебель как искусство

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Малазийская мебель представлена в каталоге данной компании обеденными столами и стульями для кухонных помещений. В качестве материала для производства малазийцы используют дерево гевея. Также в каталоге вы найдете кровати с металлическим каркасом производства Малайзии. Мебель, произведенная в Малайзии, не впитывает грязь и запах, отлично поддается колеровке, не боится высокой влажности, не страшны ей и перепады температур. В онлайн-каталоге ezakaz.ru найдете индонезийскую мебель из ротанга. Можете по доступной цене купить тут кресло-качалку, комод.
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