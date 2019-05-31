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Более 100 пожаров ликвидировано в Тюменской области с начала пожароопасного сезона

31 мая 2019, 06:37
Фото: pixabay.com
С начала пожароопасного сезона тюменские огнеборцы ликвидировали 105 лесных пожаров на территории региона, оперативность тушения составляет 91%.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области проводится наземное и авиационное патрулирование в качестве меры по раннему обнаружению лесных пожаров, также осуществляется мониторинг пожарной опасности с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз и проверка с выездом на местность.

В связи с введением особого противопожарного режима гражданам запрещено посещать леса и разводить огонь. Нарушителей привлекают к ответственности. В настоящее время ведется 94 административных расследования по нарушению правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара.

Жителей области призывают воздержаться от посещения лесов, не жечь сухую траву, не разводить костры в лесу, на дачных и приусадебных участках, а также незамедлительно сообщать о лесных пожарах по телефону 8-800-100-94-00.

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#Новости#Лесные пожары#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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