Более 100 пожаров ликвидировано в Тюменской области с начала пожароопасного сезона

В Тюменской области проводится наземное и авиационное патрулирование в качестве меры по раннему обнаружению лесных пожаров, также осуществляется мониторинг пожарной опасности с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз и проверка с выездом на местность.
В связи с введением особого противопожарного режима гражданам запрещено посещать леса и разводить огонь. Нарушителей привлекают к ответственности. В настоящее время ведется 94 административных расследования по нарушению правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара.
Жителей области призывают воздержаться от посещения лесов, не жечь сухую траву, не разводить костры в лесу, на дачных и приусадебных участках, а также незамедлительно сообщать о лесных пожарах по телефону 8-800-100-94-00.