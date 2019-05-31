Александр Моор отметил заслуги трех предприятий

Александр Моор в своем отчете о положении дел в Тюменской области за 2018 год отметил эффективные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
«В области работает комплексная система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая финансовую, имущественную, организационную, образовательную. В рамках реализации национального проекта область активно проводит работу по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства и благоприятного налогового климата», — сказал Александр Моор.
По словам губернатора, снижены ставки налога для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.
До 1 января 2021 года продолжают действовать «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной, научной и других сферах услуг.
За прошлый год прирост субъектов малого и среднего предпринимательства составил 2,2%. На начало 2019 года в Едином реестре зарегистрировано более шестидесяти шести тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года