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Александр Моор отметил заслуги трех предприятий

31 мая 2019, 06:31
Фото: «Наш город»
Губернатор Александр Моор объявил благодарности трем предприятиям. Формулировка — за заслуги в развитии малого и среднего предпринимательства. Достойными этой высокой награды оказались коллективы ООО «Торговый дом Тотем», ООО «Стеклотех» и ООО «Фабрика печенья».

Александр Моор в своем отчете о положении дел в Тюменской области за 2018 год отметил эффективные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

«В области работает комплексная система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая финансовую, имущественную, организационную, образовательную. В рамках реализации национального проекта область активно проводит работу по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства и благоприятного налогового климата», — сказал Александр Моор.

По словам губернатора, снижены ставки налога для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

До 1 января 2021 года продолжают действовать «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной, научной и других сферах услуг.

За прошлый год прирост субъектов малого и среднего предпринимательства составил 2,2%. На начало 2019 года в Едином реестре зарегистрировано более шестидесяти шести тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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