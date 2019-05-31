Александр Моор отметил заслуги трех предприятий

«В области работает комплексная система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая финансовую, имущественную, организационную, образовательную. В рамках реализации национального проекта область активно проводит работу по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства и благоприятного налогового климата», — сказал Александр Моор.