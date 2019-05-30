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В Тюмени участились ДТП с участием детей

30 мая 2019, 04:15
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В областной столице резко выросло количество ДТП с участием детей. За два дня в авариях пострадали три ребенка.
Сюжет
Дети

На улице Тульской в Тюмени в ДТП пострадала восьмилетняя девочка и ее 46-летняя мама. По данным областной Госавтоинспекции, они переходили улицу вне пешеходного перехода, их сбил легковой автомобиль, который двигался по дороге задним ходом.

Еще одно ДТП с участием ребенка произошло на улице Одесской, где столкнулись легковой автомобиль и велосипед, которым управлял 11-летний тюменец. Авария случилась возле выезда из двора жилого дома. В результате инцидента ребенок получил ушибы.

На улице Федорова в Тюмени иномарка сбила 10-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда автомобиля ребенок получил травму, он был госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.

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#Новости#Тюменская область#Дети#Жертвы ДТП#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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