В Тюмени участились ДТП с участием детей

На улице Тульской в Тюмени в ДТП пострадала восьмилетняя девочка и ее 46-летняя мама. По данным областной Госавтоинспекции, они переходили улицу вне пешеходного перехода, их сбил легковой автомобиль, который двигался по дороге задним ходом.
Еще одно ДТП с участием ребенка произошло на улице Одесской, где столкнулись легковой автомобиль и велосипед, которым управлял 11-летний тюменец. Авария случилась возле выезда из двора жилого дома. В результате инцидента ребенок получил ушибы.
На улице Федорова в Тюмени иномарка сбила 10-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда автомобиля ребенок получил травму, он был госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.