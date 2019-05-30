В Тюмени участились ДТП с участием детей

На улице Тульской в Тюмени в ДТП пострадала восьмилетняя девочка и ее 46-летняя мама. По данным областной Госавтоинспекции, они переходили улицу вне пешеходного перехода, их сбил легковой автомобиль, который двигался по дороге задним ходом.