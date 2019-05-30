Профицит бюджета Тюмени за 2018 год составил более 2 млрд рублей

Он рассказал, что доходы стали рекордными за последние 25 лет. Они составили 30,1 млрд рублей, а расходы -почти 28 млрд рублей. Пилипчук отметил, что у города нет долгов и кредитов.
«Это является очень важным показателем сбалансированности и устойчивости городского бюджета», – подчеркнул Андрей Пилипчук.
Больше всего доходов пришло из безвозмездных поступлений – 17,7 млрд рублей; размер налоговых доходов составил 10,6 млрд рублей, а неналоговых – 1,7 млрд рублей.
Пилипчук подчеркнул, что 94% бюджета было потрачено на муниципальные программы, входящие в четыре блока: развитие человеческого капитала; обеспечение комфортной среды для проживания граждан; реализация иных вопросов местного значения; улучшение жилищных условий.
На реализацию федеральных образовательных стандартов дошкольного и общего образования, а также на обеспечение деятельности сети образовательных учреждений было направлено 9,7 млрд рублей.
Еще более 1 млрд ушло на развитие и укрепление материально-технической базы детских садиков и школ. Так, в трех школах в прошлом году сделали капитальный ремонт.
Вложили более 3 млрд рублей в развитие дорожной отрасли. Построено и реконструировано почти 8 км дорог. Выполнялись работы по строительству дорог на различных участках микрорайонов Ямальский-2, Восточный-2, Микрорайон тура, Тюменский-2, в поселках Березняки и Казарово.
«В заключении хотел бы отметить, что реализация заявленных приоритетов по развитию человеческого капитала, созданию комфортной среды для проживания граждан и других направлений бюджетной политики, безусловно, находит свое отражение на качестве городской жизни. А также в ежегодных рейтингах, по результатам которых город Тюмень является неизменных их лидером», – подытожил Андрей Пилипчук.
Вопрос касательно профицита задал депутат Александр Захаров. Он отметил серьезность такой суммы и добавил, что в докладе отсутствовала информации о причинах сверхдоходов.
«Получается, что для Тюмени это лишние деньги? Нам они не нужны? Или есть какие-то объективные причины, по которым привели к профициту?», – спросил Захаров.
Пилипчук ответил, что профицит имеет положительную и отрицательную сторону. Но в данном случае, по его словам, он оценивается положительно. Обосновывал директор профильного департамента это тем, что не всегда можно спрогнозировать до копейки доходные источники.
«У нас было очень хорошее перевыполнение плана по НДФЛ, но все-таки тот рост, который был по прошлому году, он, на наш взгляд, не является постоянным. И если помните, когда принимали бюджет 2019 года, изначально планировали дефицит: в качестве источника финансирования обозначали остатки средств городского бюджета, который мы уже обсчитали в рамках дополнительных доходов. Но в тот момент, когда мы узнаем о допдоходах, мы не можем, к сожалению, их распределить на какие-то нужды. Ввиду того, что это возникает в сентябре, остается три месяца до конца года. И заводить под эти деньги какие-то расходы будет не совсем правильно и эффективно», — объяснил Андрей Пилипчук.