Профицит бюджета Тюмени за 2018 год составил более 2 млрд рублей

«У нас было очень хорошее перевыполнение плана по НДФЛ, но все-таки тот рост, который был по прошлому году, он, на наш взгляд, не является постоянным. И если помните, когда принимали бюджет 2019 года, изначально планировали дефицит: в качестве источника финансирования обозначали остатки средств городского бюджета, который мы уже обсчитали в рамках дополнительных доходов. Но в тот момент, когда мы узнаем о допдоходах, мы не можем, к сожалению, их распределить на какие-то нужды. Ввиду того, что это возникает в сентябре, остается три месяца до конца года. И заводить под эти деньги какие-то расходы будет не совсем правильно и эффективно», — объяснил Андрей Пилипчук.