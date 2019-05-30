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Приставы и налоговики за сутки арестовали 9 автомобилей в Тюмени

30 мая 2019, 11:08
Фото: ВКонтакте
Сотрудники ФССП и Налоговой инспекции Тюмени провели совместный рейд для поиска неплательщиков. Всего было проверено 138 автомобилей, из них 9 арестованы.
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Тюмень

Рейд проведен 29 мая в областной столице. Из арестованных машин 7 отправлены на штрафстоянку. Данные меры применены к автолюбителям, которые скрывались от уплаты крупной задолженности. В частности в ходе прошедшего мероприятия был остановлен мужчина, который должен заплатить 600 тыс. рублей в рамках погашения задолженности по уголовному делу.

Среди остановленных водителей оказался предприниматель, который погасил 60 тыс. рублей налоговой задолженности.

В ходе мероприятия другие участники движения предпочли оплатить свои долги на месте с использованием post-терминала или через ближайший банк. За сутки окончено 113 исполнительных производств на сумму 220 тыс. рублей.

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#Новости#Налоги#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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